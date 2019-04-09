Son Dakika Haberleri: Yeni Seçilen Meclis Üyesi Vefat Etti

Yeni Seçilen Meclis Üyesi Vefat Etti

1 saat önce

Yeni seçilen meclis üyesi vefat etti Sivas'ta AK Parti'den Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Cengiz Kuzucuoğlu hayatını kaybettiSİVAS - Sivas'ta AK Parti'den Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Cengiz Kuzucuoğluhayatını kaybetti.

Yeni seçilen meclis üyesi vefat etti
Sivas'ta AK Parti'den Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Cengiz Kuzucuoğlu hayatını kaybetti

SİVAS - Sivas'ta AK Parti'den Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Cengiz Kuzucuoğluhayatını kaybetti.
Sivas'ta 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde AK Parti listesinden Sivas Belediyesi Meclis Üyeliğine seçilen Cengiz Kuzucuoğluhayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Kuzucuoğlu'nun vefatı şehirde üzüntüye neden oldu. Kuzucuoğlu için bugün İkindi Namazının ardından Sivas Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına; Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, partililer ve çok sayıda seveni katıldı. Kuzucuoğlu'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığında toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:52 Kaynak: İHA
Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Krizi Büyüyor! AK Parti Resti Çekti: 51 Sandığı Saymanın Anlamı Yok AK Partili Yavuz: İstanbul'da Seçimin Yenilenmesini İsteyeceğiz Devlet Bahçeli, Soru Soran FOX Haber Muhabirine Çıkıştı: Tilkilik Yapıyorsunuz! AK Partili Yavuz, YSK'ya "Tam Kanunsuzluk" İtirazı Yapıldığı İddialarını Yalanladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 19:39:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Seçilen Meclis Üyesi Vefat Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]