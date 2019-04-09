Yeni Seçilen Meclis Üyesi Vefat Etti
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Yeni seçilen meclis üyesi vefat etti Sivas'ta AK Parti'den Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Cengiz Kuzucuoğlu hayatını kaybettiSİVAS - Sivas'ta AK Parti'den Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Cengiz Kuzucuoğluhayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:52 Kaynak: İHA
Yeni seçilen meclis üyesi vefat etti Sivas
'ta AK Parti
'den Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Cengiz Kuzucuoğlu hayatını kaybetti
SİVAS - Sivas'ta AK Parti'den Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Cengiz Kuzucuoğluhayatını kaybetti.
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Meclis Üyeliğine seçilen Cengiz Kuzucuoğluhayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Kuzucuoğlu'nun vefatı şehirde üzüntüye neden oldu. Kuzucuoğlu için bugün İkindi Namazının ardından Sivas Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına; Sivas Valisi Salih Ayhan
, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin
, partililer ve çok sayıda seveni katıldı. Kuzucuoğlu'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığında toprağa verildi.
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