Yeni Seçilen Muhtardan Seçmene Kavurma

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Alibeyli köyü muhtarlığına seçilen Ali Halaç, köy halkına kavurma ve tatlı ikram etti.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Alibeyli köyü muhtarlığına seçilen Ali Halaç, köy halkına kavurma ve tatlı ikram etti.



Alibeyli köyünde 31 Mart Yerel Seçimlerinde muhtar seçilen Ali Halaç ve azalar, köy konağı bahçesinde Yasin-i Şerif okuttu, davetlilere kavurma ve tatlı ikramında bulundu.



Vatandaşların teveccühü ile muhtar olduğunu belirten Halaç, "Bize bu görevi layık gören tüm seçmenlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah onlara hayırlı hizmetler yaparız" dedi.



Etkinliğe, Sumbas İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Yüksel Aydın, CHP Sumbas İlçe Başkanı Gazi Güveloğlu, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Veli Gani, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, çevre köy muhtarları, davetliler ve köy halkı katıldı. - OSMANİYE

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