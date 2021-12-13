Yeni Sedat Peker iddiası: Yakında Dubai'den ayrılabilir, zaten BAE de istemiyor! - Son Dakika

Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek KRT TV'de 'Semra Topçu ile Haftanın Panoraması' programına katıldı. Çiçek, yayınladığı videolar ve attığı tweetler ile Türkiye'nin gündeminden düşmeyen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Çiçek, "BAE, Sedat Peker'in Dubai'de olmasından memnun değil. Benim edindiğim izlenim, Peker'in kontrol altında tutulduğu, önümüzdeki süreçlerde Peker'in Dubai'den çıkma olasılığını ben çok yüksek görüyorum. Nereye gider bilmiyorum ama bazı ada ülkelerinin isimleri zikrediliyor" dedi.

"SİYASİ FİGÜR OLARAK GÖRÜLMÜYOR"

BAE, Sedat Peker'e siyasi figür olarak yaklaşmadığına dikkat çeken Nevzat Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BAE, Sedat Peker'e siyasi figür olarak yaklaşmıyor. Onların tabiriyle söylüyorum, Türkiye'de mafya olan, belli bir dönem hükümetle iş tutmuş bir kişinin Dubai'de olmasından memnun değiller, Dubai'nin imajına zarar verdiğini düşünüyorlar, onların ifadesiyle söylüyorum. BAE son günlerdeki yakınlaşmanın sonunda bazı isimleri serbest bıraktı, Türkiye'ye döndüler. Benim edindiğim izlenim, Peker'in kontrol altında tutulduğu, önümüzdeki süreçlerde Peker'in Dubai'den çıkma olasılığını ben çok yüksek görüyorum."

"BİR ADA ÜLKESİNE GİDEBİLİR"

Sedat Peker'in nereye gideceği sorusuna yanıt veren Çiçek, bazı ada ülkelerinin isimlerinin dile geldiğini belirtti. Çiçek, "Sedat Peker'in önümüzdeki süreçte Dubai'den çıkma ihtimali çok yüksek. Tabi burada Sedat Peker'in de gitmek istediği ifade ediliyor, nereye gider bilmiyorum ama bazı ada ülkelerinin isimleri zikrediliyor." ifadelerini kullandı.