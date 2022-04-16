Yeni Şeker Camisi için "Hayra açılan bir penceren olsun" kampanyası başlatıldı - Son Dakika
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Yeni Şeker Camisi için "Hayra açılan bir penceren olsun" kampanyası başlatıldı

16.04.2022 15:33
Yeni Şeker Camisi için "Hayra açılan bir penceren olsun" kampanyası başlatıldı

Suluova Şeker Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Başkan Hasan Basri İnan, inşaatı devam eden Yeni Şeker Camisi için, "Hayra Açılan Bir Penceren Olsun" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldığını bildirdi.

Suluova Şeker Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Başkan Hasan Basri İnan, inşaatı devam eden Yeni Şeker Camisi için, "Hayra Açılan Bir Penceren Olsun" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldığını bildirdi.

İnan, AA muhabirine, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı yanında temeli 16 Ocak 2019'da atılan Yeni Şeker Camisi'nin kaba inşaatının tamamlandığını, ince işçiliğinin başladığını söyledi.

Tuğla örme, sıva ile kubbelerin kurşun kaplama işinin başlayacağını anlatan İnan, "Kubbelerin kapatılması için daha önce başlatılan bağış kampanyası, hayırseverlerin desteğiyle devam ediyor. Caminin pencere ve kapılarının yapımına başlanacak. Maliyet yüksek olan pencerelerinin yapımı için, 'Hayra Açılan Bir Penceren Olsun' sloganıyla yeni bir kampanya başlattık." dedi.

İnan, 3 bin 323 metrekare oturum, 1850 metrekare kapalı alanı Yeni Şeker Camisi'nin 3 bin 500 kişi kapasitesi bulunacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bölgenin en büyük camisi özelliği olacak camimiz, Osmanlı mimari özelliklerinde projelendirildi. Dört fil ayağından oluşan sütunlarla desteklenen çatı, 4 yarım kubbe üzerine bir büyük kubbe, 18 küçük kubbe ve 10 çeyrek kubbe ile kapatılmıştır. Camide sosyal ve kültürel alanlar olarak bin metrekarelik gençlik merkezi, kütüphane, 520 metrekare toplantı salonu, gasilhane ve morg, 400 metrekarelik 51 bay-bayan ve engelli tuvaleti ile 46 abdest alma yeri bulunmaktadır. 56 metre yüksekliğindeki 2 minaresinde 4 şerefe olan camimiz, sosyal alanlar ve insani ihtiyaçlar kapsamında bakıldığında Suluova şehir merkezinin de birçok ihtiyacını giderecek."

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Hasan Basri, Demokrasi, 15 Temmuz, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yeni Şeker Camisi için "Hayra açılan bir penceren olsun" kampanyası başlatıldı - Son Dakika
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