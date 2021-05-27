Yeni şekersiz içecek tüketicilerin beğenisine sunuldu

Coca-Cola, yeni Zero Sugar'ı tüketicilerin beğenisine sunduğunu duyurdu. Yeni tadı ve yeni ambalaj tasarımı ile yeni ürünün, tercihini şekersiz ürünlerden yana kullanan tüketicilere yeni bir lezzet sunduğu vurgulandı.

Yeni Coca-Cola Zero Sugar'ın, Güney Amerika ve Avrupa'dan sonra Türkiye'de de satış noktalarında tüketicilere sunulmaya başlandığı açıklandı. Şekersiz bir tarife sahip olan yeni ürünün, ferahlatıcı ve lezzetli yeni tadı ile tüketicilere Coca-Cola Orijinal Tat'ına daha yakın bir tat sunduğu belirtildi.

Verilen bilgiye göre yenilenen ambalaj ve tasarımlarda, markanın logosunu ön plana çıkarılırken, markanın evrensel olarak tanınan kırmızı rengi tasarımda temel alınmış. Sadeleştirilen yeni tasarımla birlikte, siyah renge çevrilen markanın logosu görsel bir ikon olarak etiketin en üstüne yerleştirildi. Reklam kampanyasının ise "En iyi Coca-Cola mı?" sorusunun etrafında örüldüğü kaydedildi. - İSTANBUL