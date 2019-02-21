Yeni Seri Hp S700 Ssd Diskler N11.com'da Satışa Sunuldu
1 saat önce
HP SSD serisi online platformlar arasında ilk kez n11.com'da satışta HP S700 SSD Serisi N11.com'da...Bilgisayar üreticisi HP'nin yeni serisi Katı Hal Sabit Sürücüleri (SSD) Türkiye'de online platformlar arasında ilk kez n11.com'da satışa sunuluyor.
HP
SSD serisi online platformlar arasında ilk kez n11.com'da satışta
HP S700 SSD Serisi N11.com'da… Bilgisayar
üreticisi HP'nin yeni serisi Katı Hal Sabit Sürücüleri (SSD) Türkiye
'de online platformlar arasında ilk kez n11.com'da satışa sunuluyor. 120, 250 ve 500 GB olmak üzere üç farklı kapasitede üretilen HP model SSD'ler n11.com'da 176,90 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
HP'nin yeni serisi olan Katı Hal Sabit Sürücüleri (SSD) online platformlar arasında ilk kez n11.com'da satışa sunuluyor. Hard disklerin geliştirilmiş versiyonu olarak bilinen veri kayıt cihazları daha hızlı bir bilgisayar için tercih ediliyor. İşletim sistemi Katı Hal Sabit Sürücüleri ile kurulu bilgisayarların açılış kapanış ve veri işleme süreleri daha kısa oluyor ve aynı zamanda daha sessiz çalışıyor.
HP'nin yeni serisi olan SSD'ler n11.com'da 120, 250 ve 500 GB olmak üzere 3 farklı kapasitede tekno severlerin beğenisine sunuluyor. 555/515MB/s okuma ve yazma hızında geliştirilen HP SSD serisi n11.com'da 176,90 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:20 Kaynak: Teknotalk.com
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