Son Dakika Haberleri: Yeni Sesler Projesi "Ölçülerle Denemeler" ile Devam Ediyor

Yeni Sesler Projesi "Ölçülerle Denemeler" ile Devam Ediyor

7 saat önce

"Yeni Sesler" projesi kapsamında Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonlarından ilham alan besteci ve müzisyenlerin üretimlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Yeni Sesler Projesi

Projenin 2019'daki ilk üretiminde, müzisyenler Mehmet Yaranonave Koray Erkan bir araya geliyor. Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri koleksiyonundan esinlenen "Ölçülerle Denemeler" başlıklı performans, 22 Şubat'ta Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu sergi katında izlenebilir.

Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonlarından ilhamla oluşturulan "Yeni Sesler" başlıklı müzik projesi, yeni sanatçıların üretimleri ile gelişmeye devam ediyor. Müze koleksiyonlarını farklı ifade olanakları sunan mecralarla yeniden keşfetmeyi amaçlayan projede, çeşitli müzik türlerinde üretim yapan besteci, müzisyen veya sanatçılar "Oryantalist Resim", "Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri" ve "Kütahya Çini ve Seramikleri" koleksiyonlarından esinlenen üretimler gerçekleştiriyor. Projenin sıradaki konukları Mehmet Yaranona ve Koray Erkan, "Ölçülerle Denemeler" başlıklı performansta bir araya geliyor. Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri koleksiyonundan esinlenerek oluşturulan müzikal bir deneyi teşkil eden ve tamamı sabit metronomda, aynı dört notaya kilitli performans, ritmik ölçü ve armonik yapı değişimleriyle müziğin iki değişkeni ritim ve ton öğelerinin ekseninde bir gezinti amaçlıyor. Performansta Mehmet Yaranona'nın gitar ve canlı ses döngülerine, Koray Erkan bas gitarla zemin belirlerken, davulda Akay Taşkıntuna onlara eşlik ediyor. "Ölçülerle Denemeler", 22 Şubat Cuma günü saat 20.00'de, Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu sergi katında gerçekleşecek.

Koleksiyonlar yeni eserlere ilham veriyor

Çeşitli müzik türlerinde üretim yapan besteci, müzisyen veya sanatçıları "Yeni Sesler" projesinde bir araya getiren Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı "Oryantalist Resim Koleksiyonu", "Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri" ve "Kütahya Çini ve Seramikleri" koleksiyonlarından esinlenen üretimleri, sezon boyunca sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek. Proje kapsamında bugüne dek Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz, Burak Özdemir & Musica Sequenza'yı ağırlayan projenin bir sonraki sanatçı konukları Alican Çamcı ile Meriç Artaç olacak.

"Ölçülerle Denemeler" başlıklı konser, Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu sergi katında gerçekleştirilecektir. Biletler Biletix'ten veya etkinlik günü Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:33 Kaynak: Bültenler

Kütahya, Pera Müzesi, Güncel
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