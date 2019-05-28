Son Dakika Haberleri: Yeni Sesler Projesinin son performansı
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Yeni Sesler Projesinin son performansı

3 saat önce

Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonlarından ilham alan "Yeni Sesler" başlıklı müzik projesinin son performansını sunuyor.

Yeni Sesler Projesinin son performansı, System.String[]

Meriç Artaç'ın Rudan'ın Kahve Molası başlıklı bestesini sanatseverlerle buluşturan etkinliğe, Hezarfen Ensemble akustik performansı ile eşlik ediyor.

Pera Müzesi'nin koleksiyonlarını farklı ifade olanaklarıyla yeniden keşfetmeyi amaçlayan ve sanatçıların yeni üretimlerine alan açan "Yeni Sesler" projesinin son üretimini Meriç Artaç gerçekleştiriyor. Müzenin Kütahya Çini ve Seramikleri koleksiyon sergisi Kahve Molası'ndan esinlenen Artaç, kahvenin çekirdekten fincana uzanan serüvenini aktaran Rudan'ın Kahve Molası başlıklı bestesinde, izleyicileri ana karakteri Rudan'ın zihninde bir yolculuğa çıkartmayı hedefliyor. Sanatçı, bestenin merkezine kahve hazırlığı ve servisinde kullanılan kahve çekirdekleri, kahve değirmeni, su ısıtıcı ve kahve fincanı gibi araçların seslerini yerleştiriyor. Parça, bu hazırlık esnasında Rudan'ın radyosundan duyulan seslerle farklı bir boyut kazanıyor. Rudan'ın kahve molasını nasıl bir ritüele dönüştürdüğünü anlatan konser boyunca Artaç'ın elektronik performansına, Hezarfen Ensemble gerçekleştireceği akustik performans ile eşlik ediyor.

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:48 Kaynak: Bültenler
Meriç, Pera Müzesi, Güncel
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