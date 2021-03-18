Yeni sevgilisiyle ilk kez objektiflere takıldı

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, babasının anılarını yaşatma kararı aldı. Önceki gün Vadistanbul'da görüntülenen Beste Açar ve yapımcı sevgilisi Görkem Uludüz, yeni televizyon programı projesi için toplantı yaptılar. Birbirinden ünlü konukların ağırlanacağı programda gelen isimler, Kayahan şarkıları eşliğinde geçmiş anılardan bahsedecekler. Programın sunuculuğunu yapacak olan Beste Açar, "Babamı gerçekten çok özledim. Onun anılarını yaşatmak istiyorum. Bu proje herkese iyi gelecek. Bugün detayları görüştük ve daha bir heyecanlandım. Görkem bu süreçte bana çok destek oluyor sağ olsun" dedi.



