Son Dakika Haberleri: Yeni: "Seyhan'ı Projelerimizle Marka İlçe Haline Getireceğiz"

Yeni: "Seyhan'ı Projelerimizle Marka İlçe Haline Getireceğiz"

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, "Seyhan'ı, her mahallesine hiçbir ayrım yapmaksızın hizmet edip, projelerimizle marka ilçe haline getireceğiz" dedi.

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Cumhur İttifakı AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, "Seyhan'ı, her mahallesine hiçbir ayrım yapmaksızın hizmet edip, projelerimizle marka ilçe haline getireceğiz" dedi.

Fikret Yeni, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü'nün de katılımıyla Aydınlar Mahallesi'nde düzenlenen mitingde, coşkuyla karşılandı. Fikret Yeni, Seyhan'ın mahallelerinde sokak sokak araştırma yaparak, yüzlerce sorun tespit ettiklerini söyledi.

Seyhan'da yaşayan hemşehrilerinin teveccühü ve takdirleri ile göreve gelmesi halinde, mevcut sorunları en kısa sürede gidererek vizyon projelerini bir bir hayata geçireceklerini anlatan Fikret Yeni, "Seyhan ilçemiz, Türkiye'nin 5 büyük ilçesinden biri. Biz de çalışma arkadaşlarımızla bu kadar geniş bir alana sahip ilçemizde ona göre projeler hazırlayıp, planlamalar yaptık. Seyhan'ın her mahallesine hiçbir ayrım yapmaksızın hizmet edeceğiz. Gönül belediyeciliğini Seyhan'a getirip, sosyal belediyeciliği ortaya koyma hedefiyle çalışacağız" dedi.

Fikret Yeni, Adana'nın ilk yerleşim alanı olmakla birlikte şehrin yönetim ve iş merkezi konumundaki Seyhan'ı, marka ilçe haline getirerek, dünyada bilinirliğini en yüksek seviyeye yükselteceklerini ifade etti.

Markalaşma kavramının, kentin rekabet gücü, mekansal kalitesi, tarihi, yaşam biçimi ve kültürünü açıklayan kriterlerden oluştuğuna dikkati çeken Fikret Yeni, "Hedefimiz, altyapı, yol ve kaldırım gibi temel belediyecilik hizmetleriyle sınırlı kalmayıp, halkımızın ailesiyle huzur içinde vakit geçirebilecekleri alanlar, gençlerimizin spor yapabilecekleri tesisler, çocuklarımız için parklar inşa ederek, ilçemizde yok denecek kadar az olan kişi başına düşen yeşil alan miktarını olması gereken seviyeye yükseltmek. Sorumluluk sahamızdaki mahallelerimizdeki yeşil alan miktarını Türkiye ortalaması olan 9 metrekareye, daha sonra da gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmanın gayretinde olacağız" diye konuştu.

Belirlenen hedeflere ulaşmak için tüm Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayları ile omuz omuza çalışacakları mesajı veren Fikret Yeni, "Seyhan'ın her mahallesinde gösterilen teveccüh, gördüğümüz coşku, Cumhur İttifakı'nın milletimizin gönlündeki yerinin ispatı. Büyük hedeflere birlik ve beraberlik içinde yürüyoruz, yürümeye de devam edeceğiz. Seyhan'ı Seyhanlılarla birlikte yönetip hak ettiği yere getireceğiz" dedi.

"Bizler, ortak değerlere sahip ayrılmaz bir bütünüz"

Yeni, Obalar Mahallesinde düzenlenen toplantıda da önemli mesajlar verdi.

"Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi korudukça, kimse aramıza nifak sokamaz" diyen Fikret Yeni, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Seyhanlı vatandaşlarımızın sosyal yaşantısına katkı sağlayacak ve kardeşlik duygusunu geliştirerek, her türlü farklılıkların ayrışma değil, zenginlik olarak görülecek bir kültürün oluşturulması noktasında çaba harcayacağız. Çünkü bizler, ortak değerlere sahip ayrılmaz bir bütünüz."

Fikret Yeni, DİSK'e bağlı sendikaların iş yeri temsilcileriyle de bir araya gelerek, talep ve sorunlarını dinledi.

İşçini alın teri kurumadan hakkının teslim edilmesi hassasiyetine sahip olduğunu vurgulayan Yeni, "Emekçi kardeşlerimizin huzuru ve refahını azami derecede önemsiyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:21 Kaynak: İHA

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