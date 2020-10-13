Yeni sezon Anzer Balları satışa çıktı - Son Dakika

Yeni sezon Anzer Balları satışa çıktı

13.10.2020 10:33
Yeni sezon Anzer Balları satışa çıktı, System.String[]

Dünyaca ünlü Anzer Balı'nın yeni sezon ürünleri tahlilden geldi ve satışa sunuldu.

Dünyaca ünlü Anzer Balı'nın yeni sezon ürünleri tahlilden geldi ve satışa sunuldu.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 2 bin 300 ile 3 bin rakım arasında üretilen ve pek çok hastalığa iyi geldiği için alıcısı bir yıl önceden sıraya giren Anzer balı, Hacettepe Üniversitesi'nde yapılan tahlillerin ardından satışa sunuldu.

200 arıcı tarafından üretilen yaklaşık 2 ton bal Hacettepe Üniversitesi'nde test edildiğini ve yeni sezon ürünlerinin satışa çıktığını dile getiren Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz "Anzer balı tahlillerimiz şu anda gelmiş durumdadır, satışlarımız başladı. Yollamış olduğumuz bal analizlerinde genel itibariyle ballarımızın bu yıl çok kaliteli olduğu belirlendi. Şu anda balların dolumuna başladık. Satışına da başlamış durumdayız" dedi.

Geçtiğimiz yıl erken tükendiği için bu yıl daha tedbirli bir şekilde bal satışı yapacaklarını belirten Deniz "Önceliğimiz burada hastalar, yarım kiloluk ve bir kiloluk olarak bal talebinde bulunan müşterilerimizdir. Yani siparişlere baktığımızda zaman çok fazla göndermemek kaydıyla tüm siparişlere ulaşmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. - RİZE

Yeni sezon Anzer Balları satışa çıktı
Yeni sezon Anzer Balları satışa çıktı
Yeni sezon Anzer Balları satışa çıktı

Hacettepe Üniversitesi, Anzer Balı, İkizdere, Rize, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeni sezon Anzer Balları satışa çıktı - Son Dakika Ekonomi

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