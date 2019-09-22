Son Dakika Haberleri: Yeni sezon buluşması
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Yeni sezon buluşması

47 dakika önce

Dizi ekibi 4'üncü sezonun ilk bölümünü hep birlikte izledi.

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Dizi ekibi 4'üncü sezonun ilk bölümünü hep birlikte izledi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın ev sahipliği yaptığı gecenin sonunda soruları yanıtlayan başrol oyuncusu Bülent İnal "Güzel bir başlangıç oldu, tüm sezon böyle geçer inşallah. Dizinin gençler üzerinde çok etkili olduğunu düşünüyorum. Tabii ki diziyle bir şey öğretemeyiz, okumaları gerekir" diye konuştu.

Haydar Ali Yıldız, Bülent İnal, Beyoğlu, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:00 
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