Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün yaptığı basın toplantısında gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Adidas'la olan iş birliğinin sona erdiğini açıklayan Koç, yeni sponsorun Puma olduğunu açıklamıştı.

"YENİ SEZONDAN İTİBAREN YILDIZ OLMAYACAK"

Yeni sezonda formada yıldız olmayacağını söyleyen Koç, "Yeni sezon sponsorumuz Puma. Adidas'a şükranlarımı iletirim. Forma ile ilgili esneklik alanımız çok azaldı. Daha iyi teklif ve 1. kategori olacağımız için Puma'yı tercih ettik. 3 formamız olacak. İki tanesi 19.07'de, diğer 5 büyük takımla Ağustos ayında tanıtılacak. Yeni sezondan itibaren formalarımızda artık yıldız olmayacak" ifadelerini kullanmıştı. Bu toplantının ardından sızdırılan yeni sezon formaları taraftardan tam not aldı.