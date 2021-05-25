Yeni sezon koleksiyonlarının stil kodu: Zamansız ve sıcak - Son Dakika

Online alışveriş sitesi morhipo.com, markaların yeni sezon koleksiyonlarını tüketiciyle buluşturduklarını duyurdu. Marka yeni sezon koleksiyonların stil kodunu, 'zamansız ve sıcak' diye tanımladı.

Markaları aynı çatı altında buluşturan Morhipo'da People by Fabrika ilkbahar-yaz sezonunda beyaz, camel ve haki renklerin ön plana çıktığı bir koleksiyon çıktığını açıkladı. Rahatlığın ve şıklığın öne çıktığı koleksiyonda poplin elbiseler, modern ve klasik stili bir araya getiren kemer detaylı, piliseli bol kesim kumaş pantolonlar, çabasız şıklığın anahtarı olan yaz aylarının gözdesi çiçek desenli elbiseler yer alıyor.

CANLI RENKLER, MODERN PARÇALAR

Sezona hakim olan canlı renkler, balon kollar ve göğüs detaylarıyla farklılaşan poplin elbiseler rahat şıklığın kurtarıcı parçası olurken, baharda romantik rüzgarlar estirecek fisto gömlek ve etek takımları zarif ve şık bir görünüm sunuyor. Retro desenli elbiseler ise zamansız şıklığı gözler önüne seriyor.

Açıklamanın devamında, "Mevsim geçişlerinde gardıropların vazgeçilmezi blazer ceketler, jean pantolonlar ile triko büstiyerler modern bir görünüm yaratıyor. Cesur renklerin kullanıldığı pantolon-ceket takımlar da hem günlük giyimde hem de ofis kombinlerinde şıklığı canlı renklerle buluşturmak isteyenlerle buluşuyor. Binlerce markanın birbirinden çarpıcı 2021 İlkbahar-Yaz koleksiyonu parçalarına erişilebilir fiyatlarla ulaşmak için morhipo.com'u ziyaret edebilirsiniz" denildi.