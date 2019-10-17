Yeni sezon Zuhal Olcay konseriyle başlayacak

Muratpaşa Belediyesi'nin Türkan Şoray Kültür Merkezi, birinci yaşını Zuhal Olcay konseriyle kutlayacak. Aynı zamanda kültür merkezinde yeni sezonun ilk sahne etkinliği olacak konser, 25 Ekim Cuma saat 20.00'de başlayacak.



Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ilk 'En İyi Kadın Oyuncu' ödüllü oyuncusu, Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın adını taşıyan Kültür Merkezi, geçen yıl 26 Ekim'de kapılarını açtı.



Türkan Şoray'ın da katıldığı törenle sanatseverlerle buluşan kültür merkezi ilk sezonunda Haldun Dormen'den Haluk Bilginer'e, Kerem Görsev'den Moskova Devlet Tchaikovsky Konservatuvarı Orkestrası'na, Gonca Vuslateri'den Nebil Özgentürk'e önemli isimlerini sahnesinde ağırladı.



Kültür merkezinin ilk sezonunda 41 tiyatro gösterimi, Muratpaşa Belediyesi ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği'nin düzenlendiği Gitar Festivali, yine Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "Muratpaşa'da Sanat Var" etkinlikleri kapsamında 24 program gerçekleştirdi.



Ayrıca 9 bağımsız konserle 4 söyleşiye de evsahipliği yapan Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 7 farklı sergi de gerçekleştirildi. Türkan Şoray Kültür Merkezi, 7 aylık birinci sezonunda 81 etkinliğe ev sahipliği yaparken, bu etkinlikleri 40 bin 500 sanatsever takip etti.



667 koltuk kapasiteli çok amaçlı salonla birlikte 5 atölye, etkinlik amfisi, restoran ve sanat sokağı bulunduğu merkezde yeni sezon yine Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü almış başka bir sanatçının konseriyle başlıyor. 1985 yılında Ömer Kavur'un yönettiği "Amansız Yol" filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülüne uzanan Zuhal Olcay, 25 Ekim Cuma günü Türkan Şoray sahnesinde olacak. Aynı zamanda yeni sezonunu açılış konseri olacak etkinlik saat 20.00'de başlayacak. Olcay'ın konserde kendisine gitarda Cem Tuncer, akustik piyanoda Ercüment Orkut ve klarnette Hüseyin Pulant eşlik edecek. - ANTALYA