Son Dakika Haberleri: Yeni sezona geçişte katmanlı giyim trendi
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Yeni sezona geçişte katmanlı giyim trendi

6 saat önce

Erkek modasında 2019 sonbahar-kış sezonunda anahtar parçaların üst üste kullanıldığı 'katmanlı giyim' trend oldu.

Yeni sezona geçişte katmanlı giyim trendi, System.String[]

Erkek modasında 2019 sonbahar-kış sezonunda anahtar parçaların üst üste kullanıldığı 'katmanlı giyim' trend oldu.

Giyileceklere karar vermede en çok zorlanılan mevsim şüphesiz sonbahar. Hava sıcaklıklarının değişken olduğu bu mevsimde kararsız erkekler bir yandan da iyi görünmek için oldukça çaba sarf ediyor.

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics mevsim değişirken sezon trendi heyecanı yaşayan erkekler için bir geçiş koleksiyonu hazırladı.

Markadan yapılan açıklamada, "Altınyıldız Classics'in 2019-20 Sonbahar/Kış sezonuna ait trençkot, ince puffer yelek ve bomber montları, sonbahara geçişin kurtarıcısı olurken yeni mevsime ayak uydurmak için erkeklere şık, rahat ve keyifli bir kullanım sunuyor. Yeni sezonla birlikte sahip olunması gereken bu anahtar parçalar üst üste kullanıldığında "katmanlı giyim" trendine özel katman oyunlarına da ilham veriyor" denildi.


Altınyıldız, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:02 Kaynak: DHA
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