İş Sanat, yeni sezona "Hayatın İçinde Sanat" sloganıyla başlıyor

Yeni sezona "Hayatın İçinde Sanat" sloganıyla hazırlanan İş Sanat, 27 Ekim'de orkestra şefi Patrick Hahn yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve piyanist Olga Scheps'in gerçekleştireceği konser ile salonunun kapılarını seyircilerine açacak.

Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirilen yeni sezonun tanıtım toplantısında konuşan İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, 23 yıldır kurum olarak faaliyet sürdürürken, kuruldukları günden beri sanata destek verdiklerini söyledi.

Üreten, bu yıl sezon kavramının dışına çıktıklarını ve bütün yıl boyunca süren aktivitelerle sanatseverlerle buluşmak istediklerini belirterek, "Çünkü sanat faaliyetlerinin ülkemizin geleceğini birleştirici gücü olduğunu düşünüyoruz. Bunun frekansını da sınırlarını da arttırmayı arzu ediyoruz. Onun için de yaz dönemi boyunca İş Çıkışı Konserleri ya da İstanbul dışında tatil yörelerinde yürüttüğümüz faaliyetlerle sanatseverlerle bir arada olmak için gayret gösterdik. YouTube kanalımızı canlı tutmaya çalıştık. Ama yine de sonbahar, okulların açılmasıyla birlikte yeni bir heyecanla inşallah sizlerin de seveceğini düşündüğümüz yeni bir çalışma yaptık." dedi.

İş Sanat'ın sanat yönetmeni Defne Turaç ise Kovid-19 salgınından çok şey öğrendiklerini ve birçok konuda tecrübe kazandıklarına işaret ederek, "Bunlardan bir tanesi de salonumuzun dışında etkinlik yapmaktı ve bunda ısrarlıyız. Yapmaya da devam edeceğiz. Geçen seneki Cuma İş Çıkışı ile başladığımız açık hava konserlerine bu sezon da devam edeceğiz." diye konuştu.

Turaç, konuşmasında ayrıca etkinlik mekanlarının antik kent tiyatrolarından Atatürk Kültür Merkezi'ne İş Kuleleri Salonu'ndan Kibele Çeşmesi Heykeli'nin önüne, İş Bankası'nın galeri ve müzelerinden YouTube kanalına uzandığını, farklı zevklere hitap eden zengin bir etkinlik programıyla sanatseverlerin karşısına çıkmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Cuma İş Çıkışı konserleri

İş Sanat'ın yoğun ilgi gören ücretsiz Cuma İş Çıkışı konserleri, 23 Eylül'de pop rock müziğin sevilen ismi Özge Fışkın ile başlayacak. Levent Yüksel, Sufle, Sonic Boom gibi isimlerle devam edecek ücretsiz konserler, cuma günleri İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli Önü'nde saat 19.00'da başlayacak.

Yeni sezonda İş Sanat, aynı zamanda "Ben Anadolu" başlıklı tek kişilik tiyatro oyununu Patara ve Teos Antik Kentleri'nde izleyici ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Yıldız Kenter'in güçlü performansıyla anılarda yer edinen "Ben Anadolu", yıllar sonra Ayça Bingöl tarafından yeniden sahneye taşındı. Anadolu'nun kadim tarihini 16 kadın karakter üzerinden anlatan, Güngör Dilmen'in kaleme aldığı oyunun yönetmen koltuğunda Görkem Yeltan oturuyor.

"Ben Anadolu", 1 Ekim saat 19.00'da Patara Antik Kenti Meclis Binası'nda ve 8 Ekim saat 19.00'da Teos Antik Kenti Tiyatro Binası'nda ücretsiz olarak sahnelenecek.

Yeni yılın başlangıcında "Viyana Gala Konseri"

İş Sanat İş Kuleleri konser salonunun kapılarını 27 Ekim saat 20.30'da orkestra şefi Patrick Hahn yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve piyanist Olga Scheps'in gerçekleştireceği açılış konseri ile açacak.

ECHO Klasik ödülünün sahibi Olga Scheps'in Piyotr Ilyich Tchaikovsky'nin birinci piyano konçertosunu seslendireceği konser, Dmitri Shostakovich'in on numaralı senfonisi ile devam edecek.

İş Sanat yeni yılı English Chamber Orchestra ile kutlayacak. 3 Ocak 2023 saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu'nda gerçekleşecek müzik ve dansın bir araya geldiği "Viyana Gala Konseri"nde Johann Strauss valsleri ve polkalar seslendirilecek.

Dünyanın en önemli senfoni orkestraları arasında gösterilen Tiflis Senfoni Orkestrası, 7 Aralık'ta saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Besteci ve orkestra şefi Vakhtang Kakhidze yönetimindeki Tiflis Senfoni Orkestrası, flüt sanatçısı Şefika Kutluer'le birlikte Mozart'tan Tchaikovsky'e uzanan bir repertuvarla sahnede olacak.

Tallinn Oda Orkestrası ve Venedik Barok Orkestrası, bu sezon İş Sanat'a konuk olacak

Grammy ödülllü Estonyalı orkestra şefi Tonu Kaljuste yönetimindeki Tallinn Oda Orkestrası da 8 Şubat 2023 saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda dinleyicilerle bir araya gelecek.

Yaşayan en önemli bestecilerden biri olarak gösterilen Arvo Part'ın eserlerini seslendirecek orkestra, kuruldukları yıl bestecinin "Te Deum" başlıklı eserini kaydettikleri albüm ile klasik müzik dünyasında önemli bir yer edindi. Orkestranın kurucusu şef Tonu Kaljuste ise Arvo Part'ın "Adam's Lament" kaydı ile 2014'te Grammy Ödülü'nün sahibi oldu.

İş Sanat bu sezon İtalya'nın en eski topluluklarından biri olan dünyaca ünlü Venedik Barok Orkestrası'nı da sahnesinde ağırlayacak.

Barok dönemin eserlerini orijinal barok enstrümanları ile seslendiren Venedik Barok Orkestrası'nın mayıs ayındaki konserinin solisti ise çellist Mario Brunello olacak. 1986 yılında Tchaikovsky Yarışması'nı kazanan Brunello, Royal Filarmoni, New York Filarmoni, La Scala Filarmoni gibi başta olmak üzere birçok prestijli orkestra ile konserler verdi.

Valery Gergiyev, Cladio Abbado, Zubin Mehta gibi dönemin ünlü şefleriyle çalışan sanatçı, 9 Mayıs 2023 akşamı 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

"İskandinav cazının babası" olarak tanımlanan Norveçli sanatçı Jan Garbarek, ismini taşıyan topluluğu Jan Garbarek Quartet ile 27 Nisan 2023'te saat 20.30'da İş Sanat'a konuk olacak.

Türkiye'de kalabalık bir hayran kitlesine sahip olan Norveçli progresif caz topluluğu Jaga Jazzist, 25 Ocak 2023'te 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda sahne alacak.

İş Sanat'ın "Umut ve Dayanışma" sezonunda ilk kez Almagest ismiyle bir araya gelen Sabri Tuluğ Tırpan, Cenk Erdoğan, Eylem Pelit ve Volkan Öktem yeni konserlerinde sürpriz konuklar ağırlayacak. Almagest Quintet konseri, 1 Mart'ta saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleştirilecek.

"Simply Sinatra" konseri kasım ayında sahnelenecek

İş Sanat, Londra prodüksiyonlu "Simply Sinatra" konserini kasım ayında İş Kuleleri Salonu'nda seyircilerin beğenisine sunacak. London Concert Orkestra'nın sahne alacağı konserde, solistler Matt Ford ve Katie Birtill'n seslendireceği Sinatra şarkılarına dans eşlik edecek.

Caz müzisyen Renaud Garcia-Fons'ın Serkan Halili ve Derya Türkan ile bir araya gelerek oluşturduğu "Tellerin Nefesi" projesi, 22 Şubat 2023'te saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda düzenlenecek.

Salvatore Adamo uzun bir aradan sonra seyircisiyle İş Kuleleri Salonu'nda buluşacak. "Her Yerde Kar Var", "Karlar Düşer" ve "Komşu Kızı" şarkılarının orijinallerinin sahibi Adamo konseri de gelecek yıl şubat ayında İş Kuleleri Salonu'nda yapılacak.

Nükhet Duru, "Nünü Caz Söylüyor"la İş Sanat'ta

Türk pop müziğinin sevilen ismi Nükhet Duru, 16 Kasım akşamı "Nünü Caz Söylüyor" isimli özel konseriyle İş Kuleleri Salonu'nda sevenleriyle buluşacak.

Sıra dışı sesi ve yorumlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip Cem Adrian, İş Sanat için hazırladığı özel projede tamamı Türk sanat müziğinden oluşan bir repertuvarla seyircinin karşısında olacak. Bu proje için sahnede yerini alacak Türk sanat müziği topluluğu ile ilk defa bir araya gelecek Adrian bu konseri, 20 Aralık saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşecek.

Türk halk müziği sanatçısı Feryal Öney, Ayfer Vardar ve Elif Buse Doğan ise 7 Mart 2023'te sat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda "Kadın Ozanlar" başlıklı konserde bir araya gelecek.

"Mavi Boncuk", "Feride", "Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun" gibi sayısız şarkı, albüm ve filme imza atan usta sanatçı Emel Sayın ise 12 Nisan 2023 saat 20.30'da özel bir proje ile sevenleriyle İş Kuleleri Salonu'nda buluşacak.

Tango, edebiyat ve tiyatro İş Sanat'ta

İş Sanat'ta gelecek yıl mayıs ayında Dünya Tango Şampiyonu German Cornejo ve Tango After Dark topluluğu gösteri gerçekleştirecek

Mehmet Birkiye ve Atilla Birkiye'nin sahneye hazırladığı dinletiler bu sezonda da seyircisiyle İş Kuleleri Salonu'nda ücretsiz buluşurken, aynı zamanda İş Sanat'ın YouTube kanalından da yayınlanacak. 7 Kasım'da Behçet Necatigil şiirleriyle başlayacak dinletiler, Ümit Yaşar Oğuzcan, İlhan Berk, Sabahattin Ali, Tarık Dursun ve Cemal Süreya ile devam edecek.

Müzik ve tiyatroyu aynı sahnede birleştiren İş Sanat'ın çocuk oyunlarında bu sezon "Robot Pinokyo", 20 Kasım saat 15.00'te sahnelenecek. Müzikal oyunda çocuklar iyiyi, kötüyü ve arkadaşlığı öğrenen Robot Pinokyo'nun eğlenceli büyüme macerasına tanık olacak.

Yekta Kopan'ın yeniden kaleme aldığı, Lerzan Pamir'in yönettiği müzikli oyunda anlatıcı rolünü Aslı Tandoğan üstlenirken, Pinokyo karakterine Anıl Altınöz hayat veriyor.

İş Sanat YouTube kanalı

"Evde Sanat Zamanı" ile başlayan İş Sanat çevrim içi yayınları bu sezon da İş Sanat'ın YouTube kanalında devam edecek. Okuma tiyatrosu, edebiyat dinletileri ve çevrim içine özel programları ile İş Sanat YouTube kanalı seyircili konserlerden yayınlayacağı, konser videolarını da seyircisi ile buluşturacak.

Kültür sanat dünyasının sevilen isimlerinin en sevdikleri müzik, kitap, filmlerin konuşulduğu Melikşah Altuntaş'ın hazırlayıp sunduğu "Hayatımın Listesi" ikinci sezonu ile kasım ayında YouTube kanalında seyircisinin karşısında olacak.

Sergiler

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi yeni sezonuna görsel sanatların farklı dallarındaki üretim yapan Mustafa Pilevneli ile başlıyor. 60 yılı aşkın sanat hayatı boyunca ürettiği yağlı boya, akrilik tuval resminin yanı sıra suluboya ve renkli gravür çalışmalarıyla yetinmeyip bugüne kadar cam, mozaik, vitray, seramik, ahşap, beton ve alüminyum gibi materyallerle sayısız mimari uygulama üreten Pilevneli'nin "Mavilerde 60 Yıl" başlıklı sergisi, 22 Eylül'de açılacak.

Ressam Nevhiz Tanyeli'nin yarım asrı aşan sanat hayatına dair izler taşıyan "Varlığımın Garip Şarkısı" başlıklı sergisi de İş Sanat Ankara Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilir.