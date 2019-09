Yeni sezonda 11 farklı takım parke üzerinde mücadele edecek

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2019-2020 sezonunda Türkiye Basketbol Federasyonu yerel altyapı liglerinde mücadele edecek olan Şehitkamil Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Basketbol Takımları sporcularıyla bir araya gelerek dev adamlar ve potanın perilerine moral verdi. Sadece 2019 yılında basketbol spor okullarında 2 bin 500'ü aşkın sporcuya eğitim veren Şehitkamil Belediyesi, bin 128 sporcuyu lisanslı olarak Gaziantep ve Türk basketboluna kazandırmanın haklı gururunu yaşıyor.

Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde 2019-2020 sezonunda erkekler ve kızlar kategorilerinde 11 farklı yaş grubunda parke üzerine çıkacak olan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Basketbol Takımı sporcularıyla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, teknik ekipten yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Parke üzerinde performans sergileyecek sporcularla yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, genç basketbolculara sezon öncesinde moral vererek başarılar diledi.

BİZİM İŞİMİZ MUTFAK KISMINDA ÇALIŞMAK

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Şehitkamil Belediyesi olarak arkadaşlarımızın çalışması neticesinde şu an 11 branşta bin 190 sporcuyla basketbola hizmet vermeye gayret gösteriyoruz. Yaz okullarını da işin içine katacak olursak eğitim alan bayağı bir kalabalık sporcu grubu bulunmakta. Tabi bizim işimiz mutfak kısmında çalışmak. Çok şükür bunun yıllara göre çok faydasını da gördük. Daha önce Milli Takım'a sporcu kazandırdık. Daha fazla sporcumuzun Milli Takım'a gitmemesi için hiçbir engel yok.Öğrencilerimizin üzerinde durduğumuz ilk nokta akademik başarıları. Bunun yanında sportif başarılarının olması elbette memnuniyet verici. Başarı tek yönlü olmaz. Tüm bunların dışında her zaman ifade ettiğimiz gibi her şeyin başı iyi insan olabilmek. Bu konuda antrenörlerimizin büyük ilgisiyle sporcularımızın topluma faydalı bireyler olarak yetişebilmeleri için büyük çaba sarf ediyoruz. Tekrar; emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Tabi büyük teşekkür velilerimizin. Çünkü onların desteği olmazsa öğrencilerimizin spor yapmaları çok da imkanlı olmaz. Tüm sporcularımıza yeni sezonda yürekten başarılar diliyorum."