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Yeni sezonda en fazla taraftar desteği Galatasaray'da olacak - Son Dakika

Yeni sezonda en fazla taraftar desteği Galatasaray'da olacak

01.07.2021 15:48
Yeni sezonda en fazla taraftar desteği Galatasaray'da olacak, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunda stadyumlara yüzde 50 kapasiteyle seyirci girişi yapılacağını açıklamasının ardından yüzde 50 kapasiteyle en fazla taraftarı stadına kabul edebilecek takım Galatasaray oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunda stadyumlara yüzde 50 kapasiteyle seyirci girişi yapılacağını açıklamasının ardından yüzde 50 kapasiteyle en fazla taraftarı stadına kabul edebilecek takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, yeni sezonda 26 bin 111 seyircisini stadında ağırlayacak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında taraftarlara kapalı olan müsabakalar, TFF'nin aldığı kararla yeni sezonda yüzde 50 kapasiteyle seyirci girişine açıldı. 2021-2022 sezonunda taraftarlar stadyumlara geri dönecekken, dört büyüklerin stadyumlarının kapasiteleri ve hangi takımın kaç taraftarını stadyuma kabul edebileceği merak konusu oldu. Galatasaray yeni sezonda bu alanda lider durumda. Sarı-kırmızılı takımı 2021-2022 sezonunda toplam 26 bin 111 taraftarı stadyumda destekleyecek. Galatasaray'ı bu alanda Fenerbahçe 23 bin 917 kişi ile takip ederken, dört büyükler arasında yüzde 50 kapasitede en az taraftar desteğini ise 20 bin 391 kişi ile Trabzonspor alacak.

Dört büyüklerin stadyum kapasiteleri ve yeni sezonda yüzde 50 kapasiteye göre alabileceği taraftar sayıları şu şekilde:

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

2011'de açılan Türk Telekom Stadyumu, 52 bin 223 seyirci kapasitesine sahip. Sarı-kırmızılı takımı yeni sezonda korona virüs tedbirleri kapsamında toplam 26 bin 111 kişi desteklemek için stada girebilecek. Bu dört büyükler arasındaki en fazla sayı. Böylelikle yeni sezonda en fazla taraftar desteği de Galatasaray'da olacak.

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu

47 bin 834 seyirci kapasiteli Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ise yeni sezonda en fazla seyircinin yer alabileceği ikinci stadyum. Yüzde 50 kapasitede toplam 23 bin 917 sarı-lacivertli taraftar Kadıköy'de takımını destekleyebilecek.

Vodafone Park

2016 yılında hizmete açılan Vodafone Park'ta normal şartlarda toplam 42 bin 590 seyirci müsabakayı takip edebiliyor. Pandemi tedbirleri kapsamında uygulanacak olan yüzde 50 kapasitede ise siyah-beyazlı takımı 21 bin 295 kişi takip edebilecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena

Dört büyükler arasında yeni sezonda uygulanacak yüzde 50 kapasitede seyirci kabul edilmesinde en az taraftar desteğinin olduğu takım Trabzonspor oldu. 40 bin 782 seyirci kapasiteli Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da 2021-2022 sezonunda 20 bin 391 bordo-mavili taraftar takımını destekleyebilecek. - İSTANBUL

Yeni sezonda en fazla taraftar desteği Galatasaray'da olacak
Yeni sezonda en fazla taraftar desteği Galatasaray'da olacak
Yeni sezonda en fazla taraftar desteği Galatasaray'da olacak
Yeni sezonda en fazla taraftar desteği Galatasaray'da olacak
Yeni sezonda en fazla taraftar desteği Galatasaray'da olacak
Yeni sezonda en fazla taraftar desteği Galatasaray'da olacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni sezonda en fazla taraftar desteği Galatasaray'da olacak - Son Dakika Spor


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