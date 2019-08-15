Yeni sezonda iç fındık ihracatının 300 bin tonu aşması bekleniyor
48 dakika önce
İhracatçılar, dünya fındık üretimi ve ihracatının önemli kısmını elinde bulunduran Türkiye'nin yeni ihracat sezonunda 300 bin tonun üzerinde iç fındık ihraç etmesini bekliyor.
İhracatçılar, dünya fındık üretimi ve ihracatının önemli kısmını elinde bulunduran Türkiye
'nin yeni ihracat sezonunda 300 bin tonun üzerinde iç fındık ihraç etmesini bekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:07
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