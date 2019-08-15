Son Dakika Haberleri: Yeni sezonda iç fındık ihracatının 300 bin tonu aşması bekleniyor
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Yeni sezonda iç fındık ihracatının 300 bin tonu aşması bekleniyor

48 dakika önce

İhracatçılar, dünya fındık üretimi ve ihracatının önemli kısmını elinde bulunduran Türkiye'nin yeni ihracat sezonunda 300 bin tonun üzerinde iç fındık ihraç etmesini bekliyor.

Yeni sezonda iç fındık ihracatının 300 bin tonu aşması bekleniyor, System.String[]
İhracatçılar, dünya fındık üretimi ve ihracatının önemli kısmını elinde bulunduran Türkiye'nin yeni ihracat sezonunda 300 bin tonun üzerinde iç fındık ihraç etmesini bekliyor.
Türkiye, İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:07 
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