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Yeni sezonda maçlar yüzde 50 seyircili olacak - Son Dakika

Yeni sezonda maçlar yüzde 50 seyircili olacak

01.07.2021 14:32
Yeni sezonda maçlar yüzde 50 seyircili olacak, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonda maçlara stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonda maçlara stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağını açıkladı.

TFF, yeni sezonda müsabakalara seyirci alınması konusunda detayları açıkladı. Buna göre profesyonel maçlarda stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci tribünlerde bulunabilecek. Localara ise tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir.

Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacaktır.

Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecektir."

(İHA)

Yeni sezonda maçlar yüzde 50 seyircili olacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni sezonda maçlar yüzde 50 seyircili olacak - Son Dakika


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