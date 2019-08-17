Son Dakika Haberleri: Yeni sezonda rekor düzeyde iç fındık ihracatı bekleniyor
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Yeni sezonda rekor düzeyde iç fındık ihracatı bekleniyor

1 saat önce

İhracatçılar, dünya fındık üretimi ve ihracatının önemli kısmını elinde bulunduran Türkiye'nin yeni ihracat sezonunda 300 bin tonun üzerinde iç fındık ihraç etmesini bekliyor.

Yeni sezonda rekor düzeyde iç fındık ihracatı bekleniyor, System.String[]
İhracatçılar, dünya fındık üretimi ve ihracatının önemli kısmını elinde bulunduran Türkiye'nin yeni ihracat sezonunda 300 bin tonun üzerinde iç fındık ihraç etmesini bekliyor.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 31 Ağustos'ta sona erecek 2018-2019 fındık ihracat sezonunun yaklaşık 275 bin tonla kapanacağını tahmin ettiklerini söyledi.
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Karadeniz, Türkiye, İhracat, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:48 
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