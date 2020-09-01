Yeni sezonun ilk balıkları tezgahlarda - Son Dakika

Marmara Denizi'nde de balıkçılar "Vira Bismillah" dedi. Sezonun ilk balıkları tezgahlarda yerini aldı.

1 Eylül itibariyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Marmara Denizi'nde de balıkçılar denize açıldı. Balık av sezonu açılışı İstanbul'da törenle yapıldı. 661 kilometre kıyısı bulunan Marmara Denizi ve Karadeniz'de balıkçılar "Vira Bismillah" dedi. Sezonun ilk balıkları, balıkçı tezgahlarında yerini aldı.

Sultanbeyli'de de balıkçı tezgahları yeni sezon balıkları ile doldu. Balıkçı Volkan Sağdıç, balık sezonunun hayırlı olmasını diledi. Yeni balıkların gelmeye başladığını belirten sağdıç, " Şile'den balıklarımız geldi. Palamut, mezgit, barbun, sardalya, istavrit var. Önümüzdeki haftalar çeşitlerimiz yoğunlaşacak. Balıkların bol olmasını temenni ediyoruz" dedi. - İSTANBUL