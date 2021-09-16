Üye Girişi
"Yeni Sezonun İlk Biletleri 18 Eylül'de Satışa Çıkıyor" - Son Dakika

"Yeni Sezonun İlk Biletleri 18 Eylül'de Satışa Çıkıyor"

16.09.2021 10:23

Yeni tiyatro sezonuna 17 prömiyerle başlayacak olan Devlet Tiyatroları, 21 Eylül'den itibaren sanatseverlere perdelerini açacak.

Uzun bir aranın ardından seyircisini salonlarında ağırlayacak olan Devlet Tiyatroları, yeni sezonunun ilk biletlerini internet üzerinden, Sanat Cepte uygulamasından ve Devlet Tiyatroları gişelerinden 18 Eylül'de satışa sunacak.

Yeni oyunlarıyla sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan Devlet Tiyatroları, 2021-2022 sanat sezonunda açık hava mekanlarını kullanmaya devam ederken, salonlarını da küresel salgın tedbirleriyle kullanıma açacak.

Tiyatroların salonlarında koltuklar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlenecek. Salonlara maskesi olmayan izleyiciler alınmayacak. Girişlere el dezenfektanları koyulacak, izleyiciler etkinliklere aşı kartlarını ya da aşı yaptırmadıklarına dair en fazla 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testlerini göstererek girebilecek. Oyunlar sergilendikten sonra da salonlar dezenfekte edilecek.

İlk turda çoğunluğunu yerli yazarların oluşturduğu oyunlarla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Devlet Tiyatrolarında İstanbul 4, İzmir Devlet Tiyatrosu 3, Ankara, Konya ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu 2, Bursa, Van, Adana ve Antalya Devlet Tiyatroları 1 yeni oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.

Yeni oyunların yanı sıra geçtiğimiz sezonda kapalı gişe oynayan ve sanatseverlerden yoğun ilgi gören 'Cimri', 'Kontrabas', 'Sonsuzluk Kitabevi', 'Bizim Yunus', 'Aşık Veysel, 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'İki Bekar', 'Akide Şekeri', 'Kürk Mantolu Madonna', 'Ölümcül Oyun' ve '39 Basamak' gibi oyunlar yeni sezonda da seyirciyle buluşacak.

Sezonun İlk Oyunu "Sırça Kümes"

Bursa Devlet Tiyatrosu, modern Amerikan tiyatrosunun bilge kalemi Tennessee Williams'ın başyapıtı 'Sırça Kümes' ile 21 Eylül'de Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde seyircisine merhaba diyecek.

Can Yücel'in dilimize çevirdiği ve Şahin Ergüney'in yönettiği oyun, büyük buhran döneminde küçük yoksul dünyalarına sıkışmış bir ailenin dramı üzerinden ortak acıları anlatıyor.

İstanbul Sahnelerinde 4 Yeni Oyun

Yeni sanat sezonunda yerli ve yabancı yaklaşık 150 farklı oyun sahneleyecek olan Devlet Tiyatrolarının ilk ay repertuarında en fazla yeni oyun ise İstanbul Devlet Tiyatrosunda sahnelenecek. İstanbul Devlet Tiyatrosu 2021-2022 tiyatro sezonuna 4 yeni oyun ile başlayacak.

"Seneye Bugün", "Gazale (Uzun Gece)", okuma tiyatrosu "Bir Arap Gecesi" ve çocuk oyunu "Şuşa ile Kiki (Yer ile Gök Arasında)" İstanbul sahnelerinin seyirciyle buluşacak yeni oyunları olacak.

"Seneye Bugün" Mecidiyeköy Büyük Sahne'de, "Gazale(Uzun Gece)" Üsküdar Tekel Sahnesi'nde, okuma tiyatrosu "Bir Arap Gecesi" Garibaldi'de ve çocuk oyunu "Şuşa ile Kiki (Yer ile Gök Arasında)" ise Fatih Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverleri selamlayacak.

'Neyzen Tevfik' ve 'Hacı Bektaş' İlk Kez DT Sahnelerinde

İzmir Devlet Tiyatrosu yeni sezona 3 yeni oyunla girerken yeni oyunlardan ikisi Devlet Tiyatroları sahnelerinde ilk kez perde açacak.

İzmir'de yeni sezonun ilk oyunu 5 Ekim'de Konak Sahnesi'nde sahnelenecek olan Tankred Dorst'un yazdığı, Sema Engin Edinsel'in dilimize çevirdiği ve Gürol Tonbul'un yönettiği 'Ben Feuerbach' olacak.

İskender Pala'nın yazdığı 'Neyzen Tevfik', tedavi için hastaneye yatışını ve Neyzen'in hastanede kendini ve hayatı sorgulamasını anlatacak. Murat Çobangil'in yönettiği oyun 12 Ekim'de Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde ilk gösterimini yapacak.

Remzi Özçelik'in yazdığı ve Metin Oyman'ın yönettiği 'Hacı Bektaş' ise 19 Ekim tarihinde ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Oyunda, Hacı Bektaş Veli'nin Horasan'dan bugünkü Anadolu topraklarına gelmesi, kendi öğrencilerini yetiştirmesi ile Bektaşilik öğretisinin sevgi, hoşgörü ve ilahi aşkla şekillenerek düşünce tarihimizde filizlenişi anlatılacak.

Bölgelerdeki Yeni oyunlar

Ankara Devlet Tiyatrosu "Periferi"yi İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'nde, "Dr. Jekyll ile Bay Hyde"ı Akün Sahnesi'nde;

Adana Devlet Tiyatrosu 'Gecenin Karanlığında' oyununu Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde;

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu 'Bir Adam Yaratmak' adlı eseri Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde ve 'Gün Eksilmesin Penceremden'i de Oda Tiyatrosu Sahnesi'nde seyirciyle buluşturucak.

Antalya Devlet Tiyatrosunun 'Ziyaretçi' adlı oyunu Haşim İşcan Kültür Merkezi Devlet Tiyatroları Sahnesi Küçük Salon'da;

Konya Devlet Tiyatrosunun 'Karanlıkta Komedi' adlı eseri ile 'Kadınlar İstasyonu' oyunu Devlet Tiyatroları Sahnesi'nde;

Van Devlet Tiyatrosunun 'Üç Yaşam Bir Öykü' eseri ise Kültür Merkezi Sahnesi'nde perdelerini açacak.

Devlet Tiyatroları, İstanbul, oyunlar, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Yeni Sezonun İlk Biletleri 18 Eylül'de Satışa Çıkıyor' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün 10:52 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün Alacak verecek kavgasında arkadaşını öldüren şüpheli, adliyeye gözyaşları içinde gitti 10:39 Alacak verecek kavgasında arkadaşını öldüren şüpheli, adliyeye gözyaşları içinde gitti Başına 5 milyon dolar ödül koyulan Sahraaltı Afrika lideri öldürüldü 10:37 Başına 5 milyon dolar ödül koyulan Sahraaltı Afrika lideri öldürüldü
İş bırakan müteahhitlere çimentoculardan yanıt: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim 10:21 İş bırakan müteahhitlere çimentoculardan yanıt: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim Kaplıcaların tanıtımını yapmak isteyen kaymakam, ilginç yönteme başvurdu 10:08 Kaplıcaların tanıtımını yapmak isteyen kaymakam, ilginç yönteme başvurdu Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuştu: Tek adayla girilmeli 10:01 Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuştu: Tek adayla girilmeli
Son Dakika! 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları açıklandı 09:45 Son Dakika! 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları açıklandı Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti 00:44 Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti

Son Dakika Haberleri
10:52 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün
10:41 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,44'ten alıcı buluyor
10:38 Alacak verecek kavgasında arkadaşını öldüren şüpheli, adliyeye gözyaşları içinde gitti
10:37 Başına 5 milyon dolar ödül koyulan Sahraaltı Afrika lideri öldürüldü
10:36 Beşiktaş maçında Dortmund'un futbolcuları, aşırı ıslıktan dolayı zor anlar yaşadı
10:20 İş bırakan müteahhitlere çimentoculardan yanıt: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim
10:11 Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulları açık tutmak için 3 formül! Aralarında hafta sonu eğitimin devam etmesi de var
10:05 Beşiktaş oyuncuları, Dortmund maçında koşu mesafesi rekoru kırdı
10:01 Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuştu: Tek adayla girilmeli
09:50 Yeni transfer Olimpiu Morutan, Galatasaray'da uyum sorunu yaşıyor
Kız arkadaşı ile otele giden adam, hayatını kaybetti! Sevgilisi ise çatıdan aşağıya attı Kız arkadaşı ile otele giden adam, hayatını kaybetti! Sevgilisi ise çatıdan aşağıya attı         
10:55
Son Dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,44'ten alıcı buluyor Son Dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,44'ten alıcı buluyor         
10:42
Azeri gelinin canlı yayında hiç susmaması sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı çileden çıkardı: Çan çan konuşuyorsun Azeri gelinin canlı yayında hiç susmaması sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı çileden çıkardı: Çan çan konuşuyorsun         
10:39
Beşiktaş maçında Dortmund'un futbolcuları, aşırı ıslıktan dolayı zor anlar yaşadı Beşiktaş maçında Dortmund'un futbolcuları, aşırı ıslıktan dolayı zor anlar yaşadı         
10:36
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulları açık tutmak için 3 formül! Aralarında hafta sonu eğitimin devam etmesi de var Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulları açık tutmak için 3 formül! Aralarında hafta sonu eğitimin devam etmesi de var         
10:12
Beşiktaş oyuncuları, Dortmund maçında koşu mesafesi rekoru kırdı Beşiktaş oyuncuları, Dortmund maçında koşu mesafesi rekoru kırdı         
10:06
Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e hediye ettiği yüzüğün fiyatı belli oldu Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e hediye ettiği yüzüğün fiyatı belli oldu         
09:53
Yüz yüze eğitime geçildi, üniversitelilerin ev derdi patlak verdi! Adeta mezarı andıran odalar için 900 lira kira isteniyor Yüz yüze eğitime geçildi, üniversitelilerin ev derdi patlak verdi! Adeta mezarı andıran odalar için 900 lira kira isteniyor         
08:20
Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Kazada yaralanan otobüs sürücüsü "Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi         
23:16
Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor         
22:51
Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor         
22:08
Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor         
20:52
EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı         
20:34
Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu         
20:33
15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu         
17:41
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 10:58:51. #1.12#
SON DAKİKA: "Yeni Sezonun İlk Biletleri 18 Eylül'de Satışa Çıkıyor" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement