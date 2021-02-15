Yeni şire ve buğday pazarı için istişare - Son Dakika

Yeni şire ve buğday pazarı için istişare

15.02.2021 18:33
Yeni şire ve buğday pazarı için istişare, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve beraberindeki heyet, Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan'ı ziyaret ederek, yeni şire ve buğday pazarı için istişarede bulundular.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve beraberindeki heyet, Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan'ı ziyaret ederek, yeni şire ve buğday pazarı için istişarede bulundular.

MTB meclis salonunda düzenlenen programda konuşan MTB Başkanı Özcan, " Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'la görüştük ve Borsa da bir toplantı yapalım dedik. Kendilerine teşekkür ediyorum toplantıya geldiler. Yeni yapılacak olan yeni şire pazarı ile buğday pazarıyla ilgili istişarelerde bulunacağız. Malatya Büyükşehir Belediyemizin inşa ettiği lisanslı depoculukla ilgili kuru kayısının geleceği ve yapılacak olan işlerle ilgili istişarelerde bulunacağız" ifadelerini kullandı. Özcan, yeni şire pazarı ev buğday pazarındaki kamuoyunda ciddi anlamda beklenti oluştuğuna dikkat çekerek, "Çok kısa zamanda yeni şire pazarı ve buğday pazarının temellerinin atılıp faaliyet geçirilmesi içinde vatandaşlarımızın sabırsız bekleyişi var. Burada başkanımıza geldiğimiz son noktayla alakalı bir sunum gerçekleştireceğim ve bilgi vereceğim" dedi.

Başkan Gürkan ise "İstekler ve beklentiler doğrultusunda bir proje yapılması amaçlandı. İlgili arkadaşlarımız borsamıza geldi, başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri ile de bu konuyu istişare ettiler. Şu anda belli bir aşamaya geldi ve ihale aşamasında bildiğim kadarıyla. Malatya'ya yakışır yaraşır bir ölçek içerisinde ihalesinin gerçekleştirilmesine çalışacağız. Bugün borsa başkanımız çalışmalarla ilgili bilgiyi de dosya halinde bize tevdi ettiler. Tabi bunların değerlendirilmesi konusunda hangi yol ve esaslara göre hareket edeceğiz bir değerlendirme yapacağız" şeklinde konuştu. - MALATYA

Yeni şire ve buğday pazarı için istişare
Yeni şire ve buğday pazarı için istişare

Malatya Ticaret Borsası, Selahattin Gürkan, Malatya, Buğday, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni şire ve buğday pazarı için istişare - Son Dakika


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