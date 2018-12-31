Son Dakika Haberleri: Yeni Sistemin İlk Bütçesi Resmi Gazete'de

Yeni Sistemin İlk Bütçesi Resmi Gazete'de

58 dakika önce

'2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu' ve '2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni Sistemin İlk Bütçesi Resmi Gazete'de, System.String[]
'2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu' ve '2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi olma özelliği taşıyan '2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu' ve '2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu' Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. 2019 bütçesi ve 2017 yılı kesin hesap kanunu, 22 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada kabul edilmişti. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:10 Kaynak: DHA

Politika
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