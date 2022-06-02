İstanbul'un Bebek sahilinde çekilen cinsel ilişki videosu kamuoyunun gündeminden halen düşmemişken, Türkiye güne yeni bir skandalla uyandı.
Akşam saatlerinde Ümraniye Altınşehir Metro durağının karanlığa bakan bölümünde çekilen videoda, bir çiftin ulu orta cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı.
Duvarı kendilerine bariyer yaptıkları için çevreden görülmediklerini düşünen çiftin ilişki anları o sırada köprüden geçen vatandaşlar tarafından çok net bir şekilde görüldü.
Köprüden geçen bir vatandaş o anları kameraya alarak sosyal medyadan paylaştı. İnternete düşmesiyle viral olan görüntülerde rahat tavırlar sergileyen çiftin işlek caddede seyreden araç ve insanlara aldırış etmeden dakikalarca ilişkiye girdikleri görülüyor.
Ümraniye'de çekilen video sosyal medyada infial yaratırken, Twitter kullanıcılarının art arda yaptığı yorumların ardından "ümraniye" etiketi TT oldu.
Son Dakika › Güncel › Yeni skandal Ümraniye'den! Metro istasyonunun yanında cinsel birliktelik yaşadılar - Son Dakika