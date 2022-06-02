Yeni skandal Ümraniye'den! Metro istasyonunun yanında cinsel birliktelik yaşadılar - Son Dakika
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Yeni skandal Ümraniye'den! Metro istasyonunun yanında cinsel birliktelik yaşadılar

02.06.2022 09:54

Tüm Türkiye, İstanbul'un Bebek sahilinde meydana gelen cinsel ilişki skandalıyla sarsılırken internette paylaşılan yeni bir video sosyal medyada gündem oldu. Ümraniye Altınşehir metro durağında çekilen videoda, bir çiftin akşam saatlerinde istasyonun yanında ulu orta cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı.

İstanbul'un Bebek sahilinde çekilen cinsel ilişki videosu kamuoyunun gündeminden halen düşmemişken, Türkiye güne yeni bir skandalla uyandı.

METRO DURAĞINDA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER

Akşam saatlerinde Ümraniye Altınşehir Metro durağının karanlığa bakan bölümünde çekilen videoda, bir çiftin ulu orta cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı.

KÖPRÜDEN GEÇEN VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Duvarı kendilerine bariyer yaptıkları için çevreden görülmediklerini düşünen çiftin ilişki anları o sırada köprüden geçen vatandaşlar tarafından çok net bir şekilde görüldü.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Köprüden geçen bir vatandaş o anları kameraya alarak sosyal medyadan paylaştı. İnternete düşmesiyle viral olan görüntülerde rahat tavırlar sergileyen çiftin işlek caddede seyreden araç ve insanlara aldırış etmeden dakikalarca ilişkiye girdikleri görülüyor.

TWITTER'DA TT OLDU

Ümraniye'de çekilen video sosyal medyada infial yaratırken, Twitter kullanıcılarının art arda yaptığı yorumların ardından "ümraniye" etiketi TT oldu.

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Son Dakika Güncel Yeni skandal Ümraniye'den! Metro istasyonunun yanında cinsel birliktelik yaşadılar - Son Dakika


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