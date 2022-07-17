Yeni Snapdragon akıllı saat işlemcisi için ilk aday yolda - Son Dakika
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Yeni Snapdragon akıllı saat işlemcisi için ilk aday yolda

17.07.2022 01:00
Yeni Snapdragon akıllı saat işlemcisi için ilk aday yolda

Snapdragon akıllı saat işlemcisi için önemli adaylardan biri ortaya çıktı. Yeni TicWatch amiral gemisi akıllı saat için bazı özellikler sızdı

Sızıntılara göre Mobvoi, TicWatch için yeni bir amiral gemisi akıllı saat modeli üzerinde çalışıyor. Reddit üzerinde paylaşılan maile bakılırsa, yeni TicWatch akıllı saatin Snapdragon 5100 ailesi ile karşımıza çıkma olasılığı yüksek.

Yeni TicWatch amiral gemisi akıllı saat için Snapdragon 5100 iddiası

Snapdragon'un Twitter üzerinde yaptığı paylaşım, 5100 serisi akıllı saat işlemcisi için ilk sinyaldi. Bu sinyalden kısa bir süre sonra TicWatch'ın yeni amiral gemisi için bazı özellikler sızdı.

Yeni Snapdragon akıllı saat işlemcisi için ilk aday yolda

Ortaya çıkan özellikler ise sırasıyla şöyle:

Uzun süreli pil

Google Pay ile uyumlu NFC ödemesi

IP68 su geçirmezlik, GPS, hoparlör ve mikrofon

Yeni IHB/AFiB algılama ve yorgunluk değerlendirmesi

Geliştirilmiş premium tasarım, amiral gemisi modeli

Mailde yazan bu notlarda özellikle uzun süreli pil ömrü dikkat çekiyor. Hali hazırda firmanın amiral gemisi modeli olan TicWatch Pro 3 Ultra modeli 72 saat gibi bir pil ömrüne sahip. Mailde yazan bu notun çok daha uzun bir pil ömrünü kastetme imkanı ise yüksek.

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Bu anlamda Snapdragon 4100'ün yerine geçecek 5100 serisi işlemcilerin pil ömründe önemli iyileştirmeler yapacağı da ilk gelen bilgiler arasında. Özellikle mailde amiral gemisi akıllı saat vurgusu da yeni Snapdragon 5100 veya 5100 Plus işlemcisini kullanılacağının açık kanıtları arasında.

Yeni TicWatch akıllı saatin yeni IHB/AFiB sensörü ile kalp ritmini çok daha başarılı şekilde ölçmesi de beklentiler arasında. Bu özel sensörü kalp ritmini çok daha detaylı ölçmek için Mobvoi geliştirdi. Bu anlamda firma doğru kalp ritmi ölçme konusunda birçok akıllı saat üreticisinin önüne de geçmeyi başardı.

Yeni Snapdragon 5100 ve 5100 Plus işlemcilerinin 4nm işlemci mimarisiyle üretildiği biliniyor. Bu anlamda işlemciler dört adet 1.7 GHz ARM Cortex-A53 çekirdeği ile karşımıza çıkacak. Grafik işlemci olarak 700 Mhz Adreno 702 GPU ile gelecek işlemciler, Bluetooth 5.2, LTE ve 4 GB'a kadar LPDDR4X RAM desteğine de sahip olacak. Yeni Snapdragon akıllı saat işlemcilerinin çok yakında karşımıza çıkması beklentiler arasında. Bu anlamda yeni işlemcilerin nasıl bir uzun pil ömrü sunduğu da merak konusu.

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Kaynak: Shiftdelete

Twitter, Google, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yeni Snapdragon akıllı saat işlemcisi için ilk aday yolda - Son Dakika

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