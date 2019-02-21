Yeni Sondaj Gemisi Altınova'da Bakıma Alınacak
1 saat önce
Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Deep Sea Metro 1, Malezya'dan 12 Aralık 2018'de çıktığı yolculuğun sonlarına yaklaşıyor.
Türkiye
'nin yeni sondaj gemisi Deep Sea Metro 1, Malezya
'dan 12 Aralık
2018'de çıktığı yolculuğun sonlarına yaklaşıyor. Ege Denizi
açıklarına ulaşan geminin 23 Şubat'ta Yalova
'da olması bekleniyor.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz
'de petrol kuyusu açmak için aldığı Deep Sea Metro 1, Ege Denizi açıklarına ulaştı. 262 milyon dolara satın alınan Deep Sea Metro 1 sondaj gemisi, Oruçreis, Barbaros ve Fatih
'ten oluşan Türk filosunun en moderni olacak. Türkiye'ye doğru ilerleyen derin deniz sondaj gemisinin Yalova'nın Altınova
ilçesinde tersaneler bölgesinde bulunan Tersan Tersanesi
'nde bakım ve onarıma alınacak. 229 metre boyunda ve 36 metre genişliğindeki gemi 38 bin ton ağırlığında. Geminin 23 Şubat 2019 tarihinde Yalova'da olması bekleniyor. Gemi daha sonra Altınova'da havuza alınacak ve bakıma başlanacak. - YALOVA
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:16 Kaynak: İHA
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