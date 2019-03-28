Yeni Sony Rx0 Iı Aksiyon Kamerasında Açılır Ekran ve Eye Af Var

Sony
yeni aksiyon kamerasını duyurdu, Sony RX0 II Özellikleri Nelerdir?
Nisan ayından itibaren satışa sunulacak olan yeni aksiyon kamera 700 Dolar olarak fiyatlandırıldı. Sony RX0 II özellikleri neler?
Sony 2017'de duyurduğu ultra kompakt ve suya dayanıklı aksiyon kamerası RX0 modelinin yeni sürümünü duyurdu. Sony RX0 II modelinde 15.3 megapiksellik sensöre doğal çekimler için 20 cm minimum netleme mesafesine sahip Zeiss Tessar T 24mm F4 sabit geniş açılı mercekler eşlik ediyor.
Sadece 132 gram ağırlığındaki 2.3inç x 1.59inç x 1.38inç gövdesiyle, önceki modellere çok benziyor. Bununla birlikte, 180 derece yukarı ve 90 derece aşağı çevirebilen ayarlanabilir LCD ekran sayesinde selfie açısından çok daha kolay.
Yukarı çıkan flip-up ekranı su altında bile kullanabilirsiniz. Cihaz 33 metreye kadar su geçirmezlik 400 pound – 182 kg'lık bir ezilmeye kadar sağlam ve 65 metreye kadar da düşmeye dayanıklı olarak tasarlanmış. Özellikle selfi dostu ekran, Sony'in Eye AF özelliği ile kişinin gözlerin odaklanıyor. Ayrıca küçük lekeleri temizleyecek Yumuşak Ten Efekti ile destekleniyor.
Yüksek çözünürlüklü videolar çekmek ister misiniz?
Sony RX0 II, dahili 4K 30p kaydını destekliyor ve el modundayken bile çekimlerinizi sabitleyebilirsiniz. Videoyu daha da stabilize etmek istemeniz mümkün ve hareket rahatsızlığına yatkın olanlar bu konuda çok daha fazla teşekkür edecek. Telefon veya tablette beraberindeki Movie Edit eklenti uygulaması üzerinden çalıştırabilirsiniz. Ayrıca, 1000 fps hızında video çeken ve hızlandırılmış videolar için sürekli çekim moduna ve Süper Yavaş Hareket moduna sahiptir.
Cihaz küçük olduğundan ve elde yapılan çekimi biraz zorlaştırabileceğini düşüne Sony bu nedenle, tümleşik kontrollere sahip isteğe bağlı bir çekim kolu da tanıttı. Cihaz aynı zamanda bir mikrofon girişi ile birlikte gelir; böylece net ses gerektiren ses kayıtları ve kayıtlar için gerekirse harici mikrofon takabilirsiniz. Birden fazla kamera gerektiren bir proje üzerinde çalışıyorsanız da; Sony'nin Imaging Edge Mobile uygulaması, aynı anda beş adede kadar RX0 II kamerayı kontrol etme gücünü size verecektir.
Sony'nin yeni aksiyon kamerası Nisan 2019'da gönderime başlayacak ve çeşitli Kuzey Amerika
perakendecilerinde 700 ABD
Doları ve 900 Canada
Doları karşılığında satışa sunulacak.
Sony