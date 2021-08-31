Galatasaray'da temmuz ayında sözleşmesi uzatılan Emre Akbaba ile yollar ayrılıyor.Satış listesine koyulan 27 yaşındaki futbolcuya eski takımı Alanyaspor talip oldu.
Galatasaray, 2018 yazında Emre Akbaba'yı 4 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Alanyaspor'un teklifinin detayı hakkında bilgi paylaşılmadı. Ancak oyuncu Alanya'ya dönmeye sıcak bakıyor.
Emre Akbaba, Galatasaray'da ve Milli Takım'da ağır sakatlıklar yaşadı. Ve parlak günlerine geri dönemedi. Bu sezon kadroda düşünülmüyor.
Son Dakika › Spor › Yeni sözleşme uzatılan Emre Akbaba, eski yuvası Alanyaspor'a sıcak bakıyor - Son Dakika Spor