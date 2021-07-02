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Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu - Son Dakika

Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu

02.07.2021 15:11

2021-22 sezonunda 900 bin euro alacak Marcao'nun menajeri futbolcunun maaşında iyileştirme yapılmasını talep etti. 2022-23'te 1.3 milyon euro, 2023-24'te ise 1.4 milyon euro sabit ücret alacak Brezilyalının bu talebinin onaylanmadığı ileri sürüldü. Yönetimden, "Anlaşma yapılmış, sözleşmesindeki rakamı alacak" cevabının geldiği belirtildi.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi, süresi dolmadan Marcao'nun sözleşmesini uzattı. Brezilyalı oyuncunun maaşı gelecek sezondan başlamak üzere artırıldı.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON YÜKSELİYOR

KAP'a gönderilen resmi sözleşmeye göre Marcao 2022-23'te 1.3 milyon euro, 2023-24'te ise 1.4 milyon euro sabit transfer ücret alacak.

Yeni sözleşme imzalamasına rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da kriz çıkarttı

İYİLEŞTİRME İSTEDİ

Takvim'in haberine göre; Marcao'nun menajeri yönetime bir kez daha başvurdu. 2021-22 sezonunda 900 bin euro alacak oyuncusunun maaşında iyileştirme yapılmasını talep etti.

Yeni sözleşme imzalamasına rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da kriz çıkarttı

"ANLAŞILAN PARAYI ALACAK"

Galatasaray yönetimi ise bu talep sonrası şaşkına döndü. Marcao'dan gelen bu talebe, "Anlaşma yapılmış. Sözleşmesindeki rakamı alacak" yanıtı verildi.

Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu - Son Dakika Spor


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