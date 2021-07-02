Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi, süresi dolmadan Marcao'nun sözleşmesini uzattı. Brezilyalı oyuncunun maaşı gelecek sezondan başlamak üzere artırıldı.
KAP'a gönderilen resmi sözleşmeye göre Marcao 2022-23'te 1.3 milyon euro, 2023-24'te ise 1.4 milyon euro sabit transfer ücret alacak.
Takvim'in haberine göre; Marcao'nun menajeri yönetime bir kez daha başvurdu. 2021-22 sezonunda 900 bin euro alacak oyuncusunun maaşında iyileştirme yapılmasını talep etti.
Galatasaray yönetimi ise bu talep sonrası şaşkına döndü. Marcao'dan gelen bu talebe, "Anlaşma yapılmış. Sözleşmesindeki rakamı alacak" yanıtı verildi.
Son Dakika › Spor › Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu - Son Dakika Spor