Son Dakika Haberleri: Yeni spor müdürü Şilli, kulüplerle tanıştı
Son Dakika Spor Haber

Yeni spor müdürü Şilli, kulüplerle tanıştı

1 saat önce

Yeni Muratlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nelda Uğur Şilli, ilçedeki spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Yeni spor müdürü Şilli, kulüplerle tanıştı, System.String[]

Yeni Muratlı Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürü Nelda Uğur Şilli, ilçedeki spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya geldi.


Toplantıya Muratlı Belediyespor Başkan V. İsmail Koç, Muratlı 1935 Spor Başkanı Eyüp Özdemir ve yönetici Günal Aydın, Aşağısevindiklispor Antrenörü Yalçın Türel ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevlileri katıldı.


Muratlı'da spor tesislerinin ilçedeki spor kulüpleriyle kullanımına ilişkin gerçekleştirilen toplantı, tanışma bölümüyle başladı. Antrenman gün ve saatlerine uyulmasına ilişkin talepte bulunan Müdür Nelda Uğur Şilli, spor tesislerinde yapılacak olan idmanların görevli Kağan Kaplan'a bildirilmesini istedi.


Ayrıca spor kulüplerinin antrenman malzemelerinin spor tesislerinde bırakılmaması, özellikle soyunma odalarında hijyene dikkat edilmesi, kurallara uyulması gibi kararlar da alındı. - TEKİRDAĞ

Muratlı, Aydın, Eyüp, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çalınan aracını 12 yıl sonra buldu, 32 bin liralık borcu öğrenince şoke oldu
Çalınan aracını 12 yıl sonra otoparkta buldu. Ersun Yanal, Fenerbahçe'de 3 ismin biletini kesti! Galatasaray'ın Club Brugge kadrosu açıklandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 11:05:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni spor müdürü Şilli, kulüplerle tanıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]