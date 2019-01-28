Son Dakika Haberleri: Yeni Stat Ankaragücü'ne Yaramadı

Yeni Stat Ankaragücü'ne Yaramadı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Yeni Stat Ankaragücü'ne Yaramadı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Hakem, Erdem Özgenç'e altıpas üzerinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle sarı kart gösterdi. Hakemin VAR'a başvurması sonucu Aytemiz Alanyaspor lehine penaltı kararı çıktı. 5. dakikada penaltı için topun başına geçen Campos, düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 0-1 23. dakikada Erdem'in sağ kanattan yaptığı orta Aytemiz Alanyaspor savunma oyuncusu tarafından uzaklaştırıldı. 34. dakikada Efecan'ın ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şutta top direğin az farkla uzağından auta gitti. 37. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan İlhan Parlak'ın kaleyi karşısına aldığı anda çektiği şutu kaleci Haydar rahatlıkla kurtardı. 48. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Faty'nin şutunda top direğin az farkla üzerinden geçti ve auta gitti. 55. dakikada MKE Ankaragücü'nde Faty'nin çıkarken kaptırdığı top sonrasında hızlı gelişen atakla Efecan'ın asisti sonucu farkı ikiye çıkaran golü Cisse attı. 0-2 62. dakikada Kenan'ın caza sahasında Moulin'e pası sonucu pozisyona giren MKE Ankaragücü takımı savunmadan dönen top sonrasında korner vuruşu kazandı. Moulin'in tehlikeli ortasına iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda top kale çizgisine teyit geçti. 84. dakikada İlhan Parlak'ın attığı gol, hakemin VAR'a başvurması sonucu iptal oldu.

---KÜNYE---

Stat: Eryaman Stadı Hakemler: Halis Özkahya xx, Alpaslan Dedeş xx, Ali Saygın Ögel xx MKE Ankaragücü: Altay xx, Yalçın xx, Sedat x (Kubilay dk. 54 xx), Mehmet xx, Alihan xx, Kenan x (Ozokwo dk. 89 ?), Faty x (Cerci dk. 74 xx), Djedje xx, Erdem xx, İlhan xxx, Moulin x Yedekler: Korcan, Mahmut Akan, Mahmut Altınkaya, Mert, Ender, Kaan, Furkan Teknik Direktör: Mustafa Kaplan Aytemiz Alanyaspor: Haydar xxx, Merih xx, Ceyhun Gülselam xx, Efecan xxx, Cisse xx, Lucas xx (Welinton dk. 71 xx), Mayele xx, Campos xxx (Ozan Tufan dk. 90+1 ?), Tzavellas xx, Fernandes da Silva xx, Cenk xx (Wanderson dk. 90 ?) Yedekler: Ufuk Ceylan, Hasan, Barış, Steven, Taha, Josef Teknik Direktör: Sergen Yalçın Goller: Campos (dk. 7 pen.), Cisse (dk. 55) (Alanyaspor) Sarı kartlar: Erdem, Kenan, Djedje, Moulin, Yalçın (Ankaragücü), Merih (Aytemiz Alanyaspor)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:11 Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor, Ankaragücü, Spor
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