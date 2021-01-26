Yeni süreçte kısa süreli seyahatler azalacak, iç turizm artacak, yurtdışı seyahatlerin süresi uzayacak - Son Dakika

Yeni süreçte kısa süreli seyahatler azalacak, iç turizm artacak, yurtdışı seyahatlerin süresi uzayacak

26.01.2021 10:30
Yeni süreçte kısa süreli seyahatler azalacak, iç turizm artacak, yurtdışı seyahatlerin süresi uzayacak, System.String[]

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, koronavirüs nedeniyle yasak ve kısıtlamalarda süreler uzadıkça insanların seyahat arzusunun arttığı ve dayanılmaz boyutlara çıktığını belirterek, "Yeni dönemde kısa süreli seyahatlerin azalması, iç turizmin artması, yurt dışı seyahatlerin süresinin uzaması bekleniyor" dedi.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, koronavirüs nedeniyle yasak ve kısıtlamalarda süreler uzadıkça insanların seyahat arzusunun arttığı ve dayanılmaz boyutlara çıktığını belirterek, "Yeni dönemde kısa süreli seyahatlerin azalması, iç turizmin artması, yurt dışı seyahatlerin süresinin uzaması bekleniyor" dedi.

Koronavirüs salgınının tüm dünyada insanları eve hapsetmesi nedeniyle kötü bir yıl geçiren turizm sektöründe, koronavirüs sonrası döneme ilişkin ortaya konulan öngörüler ve bunlara yönelik hazırlıklar devam ediyor. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, bu yeni sürece ilişkin turizmde üç önemli değişiklik yaşanacağını vurguladı. Buna göre, yeni süreçte kısa süreli seyahatler azalacak, iç turizm artacak, yurtdışı seyahatlerin süresi uzayacak.

Kayıplar telafi edilecek

Yasaklara takılan seyahat arzusunun, süre uzadıkça daha da arttığını belirten Recep Yavuz, "Milyonlarca insan bir an önce tedbirlerini alarak, korkusuz ve endişesiz seyahat etmenin özlemini çekiyor. Bazı ülkeler bu sürece çoktan geçti bile. Örneğin vakaların neredeyse tamamen bittiği Çin'de 2020 Ağustos ayında iç hat uçuşları bir önceki seneyi yakalamıştı. Görünen o ki seyahat tahminlerden daha önce geri dönecek ve turizmin aldığı bu ağır darbe birkaç yıl içinde telafi edilebilecek" dedi.

Tatil arzusu dayanılmaz boyutta

Koronavirüs süreci ve sonrasında turizmde yumuşak ve radikal önemli değişiklikler olacağını belirten Yavuz, dünya turizminin kalbi sayılan ve dünyaya en çok turist gönderen Avrupa'nın bu değişiklikleri en yoğun hissedecek bölge olduğunu söyledi. Yavuz, "Hem pandeminin seyri hayatı çok ciddi anlamda zorlaştırıyor hem bir senedir evlerinde hapsolmuş milyonlarca insanın tatil arzusu dayanılmaz boyutlara çıkıyor. Tatil artık güzel zaman geçirme, eğlenme etkinliğinden çıkarak, bir terapi, yaşam sevinci boyutuna geçiyor" diye konuştu.

Kısa süreli tatil azalacak

2021'de 2020'ye göre hareketliliğin artacağını belirten Yavuz, "İnsanlar, maskeyi, mesafeyi ve hijyeni ön planda tutarak korunmayı öğrendi. Seyahatler yapılacak ama tedbirler de alınacak. Seyahate tekrar kapılarını açan ülkeler büyük ihtimalle karantina koşulunu devam ettirecek. Bu şart özellikle AB içinde çok yoğun olan kısa süreli (3-5 geceleme) seyahatleri olumsuz etkileyecek. Zira 3-5 günlük kısa tatil için yurt dışına gitmek isteyenler büyük ihtimalle hem gittikleri ülkede hem geri döndüklerinde 10-14 gün arası karantinaya girmek zorunda kalacak" dedi.

Komşu ülkeler cazip olmayacak

Komşu ülkelere araba, tren ya da otobüs organizasyonlarının cazip olmayacağını dile getiren Yavuz, "Özellikle 750 milyon yurt dışı seyahatin gerçekleştiği Avrupa'da çok yaygın olan kısa tatil türü karantina yaptırımına takılacak. Örneğin Almanya'dan birkaç saatlik yolculukla yapılabilen ülkelerin olduğu en az 15 ülkeye 3-5 günlük seyahatler oldukça revaçtaydı. Özellikle Schengen kapsamında vizesiz geçiş imkanı sağlayan ülkelerin komşuları aralarındaki turizm faaliyeti çok yoğundu. Karantinadan dolayı bu seyahatler yapılamayacak. Kısaca komşu ülke, tatil için artık cazip olmayacak" diye konuştu.

İç turizm artacak

Korona şartlarında en kolay seyahatin ülke içindeki seyahatler olacağını belirten Yavuz, "Böylelikle mesafeler kısalacak ve iç turizm büyük olasılıkla tarihinin en iyi yılını yaşayacak. Dünya turizminin önde gelen büyük nüfuslu ülkeleri dış turizmden oluşacak açığı iç turizm ile telafi etmeye çalışacak. Bu şartlarda en risksiz seyahat, ülke içinde yapılan seyahatler olacak. Bazı ülkeler bu konuda şimdiden hamleler yapmaya başladı. Singapur hükümeti kendi ülkesindeki tatil yerlerini ziyaret edenlere kişi başı 75 dolar destek veriyor. Amerika, uçuşların yoğunluğunu şimdiden Hawaii'ye çevirdi" dedi.

Seyahat süreleri uzayacak

2021'de 2019'un yüzde 70'i kadar yurt dışı seyahat öngörüldüğüne dikkat çeken Yavuz, "2020'de bile dünyada yaklaşık 500 milyon kişi yurtdışı seyahati yaptı. Dünya 2021 yılında daha bilinçli ve hazırlıklı. Bu yüzden seyahat 2021'de de milyonların gündemi olmaya devam edecek. Her halükarda denizi, güneşi özlemle bekleyen büyük kitle bütün zorlukları göze alıp seyahat edecek. Bunu bütçesi ve zamanı elverdiği müddetçe en uzun süreye yayacak. Karantina sürecini göze alıp, tatil süresini mümkün olduğunca uzun tutacak" ifadelerini kullandı.

Uzun tatil planı

Avrupalıların yılda en az 1'er kez kısa ve uzun tatil yaptıklarını kaydeden Yavuz, "Kısa tatil devreden çıkınca bir tane olan uzun tatilini uzatarak seyahati planlayanların az olmayacağını düşünüyorum. 'Hazır PCR testi yaptırmışken, uçağa binmişken, karantinaya girmişken bari mümkün olduğunca uzun kalıp hakkını verelim' diyen çok kişi olacak. Hem kısa tatil, hem kış tatili iptal olunca bütçeyi tamamen yaz tatiline ayırarak, az ama öz tatil düşüncesinin gittikçe ağırlık kazanacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.

Geceleme 14 güne çıkabilir

Bunlara evde dört duvar arasında kalmaktansa, tatilini uzatıp online yürüttüğü işini deniz kenarından yapmayı düşünen kesimin de eklenmesi gerektiğini belirten Yavuz, şunları söyledi: "Tatil süresinin genel olarak artabileceğini öngörebiliriz. Antalya gibi sahil bölgelerde ortalama kişi başı geceleme 9-10 gün civarında seyrediyor. Bunun 14 güne çıkabileceğini tahmin ediyorum. Biz de artık istatistiklerimizi gelen kişiye göre değil, geceleme sayılarına göre tutmaya başlayalım. 5 geceden az konaklayan ziyaretçileri 'turist' kategorisine dahil etmeyelim."

Kent Konseyi, Koronavirüs, Antalya, Turizm, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Yeni süreçte kısa süreli seyahatler azalacak, iç turizm artacak, yurtdışı seyahatlerin süresi uzayacak - Son Dakika Magazin


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