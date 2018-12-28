Son Dakika Haberleri: Yeni Suudi Dışişleri Bakanı'ndan Kaşıkçı Açıklaması

Yeni Suudi Dışişleri Bakanı'ndan Kaşıkçı Açıklaması

1 saat önce

Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından ülkesinin değişimden geçtiğini söyledi.

Yeni Suudi Dışişleri Bakanı'ndan Kaşıkçı Açıklaması, System.String[]
Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından ülkesinin değişimden geçtiğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Assaf, göreve atanmasının ardından ilk kez konuştu.

Al Hurra televizyonuna konuşan Assaf, Kaşıkçı cinayetinin ülkesinde derin bir üzüntü yarattığını söyledi.

Assaf, uluslararası tepkilere neden olan cinayetin ardından ülkesinde kriz değil değişim yaşandığını ifade etti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından dün geniş çaplı kabine değişikliği yapılmış, Dışişleri Bakanlığı görevinden Adil el-Cubeyr alınarak, yerine İbrahim el-Assaf getirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:25 Kaynak: AA

Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan, Dışişleri Bakanı, Güncel
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