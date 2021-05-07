Yeni tabanca Renetti artık Call of Duty: Mobile'da mevcut - Son Dakika

Call of Duty: Mobile'a yeni bir tabanca geldi. Tüm oyuncular, Quick Hands sezonluk mücadelesiyle Renetti'nin kilidini ücretsiz olarak açılabilir.

Renetti, oyunun devam eden üçüncü sezonuna gelen ikinci silah. Diğeri ise savaş geçişi ile elde edilebilen PP19 Bizon adlı bir SMG'idi. Renetti'nin iyi bir atış hızı var ve aynı zamanda sınıfındaki diğer silahlarla karşılaştırıldığında önemli miktarda hasar veriyor. Tabancanın öne çıkan özelliği, son derece yüksek hareket kabiliyeti.

Quick Hands, sezonun sonuna kadar 26 Mayıs'ta geçerli olacak yedi bölümlük sezonluk bir mücadeledir. Oyuncular, mücadelenin yedinci bölümünde Renetti'yi alabilirler. Verilen her bölümün kronolojik sıraya göre tamamlanması gereken farklı görevleri ve ödülleri vardır.

İşte CoD: Mobile'daki Quick Hands sezonluk mücadelesinin her bölümü için görevler ve ödüller .