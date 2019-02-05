Yeni Taksi Durağı Esnafı İçin Kuralar Çekildi

Edirne Belediye Encümeni kararıyla Özgür Çocuklar Parkı mevkiine açılacak yeni taksi durağına geçiş yapacak olan T plaka sahipleri kurayla belirlendi.

Edirne Belediye Encümeni kararıyla Özgür Çocuklar Parkı mevkiine açılacak yeni taksi durağına geçiş yapacak olan T plaka sahipleri kurayla belirlendi. 15 taksi kapasiteli durak için 49 kişi başvuruda bulundu.



Özgür Çocuklar Parkı'nın bulunduğu yerde kurulacak olan 15 taksi kapasiteli Özgür Taksi Durağı için 49 T plaka sahibi başvuruda bulundu. Özgür Taksi Durağına geçiş yapacak olan 15 T plakanın belirlenmesi için Edirne Belediyesi Kültür Merkezi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şahin katıldı.



İlk olarak başvuruda bulunan T plaka sahiplerinin isimleri okundu. Daha sonra kura çekimi gerçekleştirildi. İlk kurayı Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan çekti. Kurada 15 asil ve 15 yedek T plaka sahibi belirlendi.



Daha önce taksici esnafına söz verdiğini dile getiren Başkan Gürkan, "Yeni açılacak olan duraklarda sizlerin müracaatlarını alacağız; başvuru durak sayısından daha fazla olursa noter huzurunda kura çekeceğiz, demiştik. Bugün müracaatlarımız bitti. Özgür Çocuklar Parkı'na açılacak olan 15 kapasiteli taksi durağına 49 kişi başvuruda bulunmuş. 15 asil sonra da 15 yedek çekeceğiz. Her şey şeffaf olsun, aklınızda soru işareti kalmasın diye bu yöntemi tercih ettik. Noter huzurunda kuraları çekeceğiz" diye konuştu.



Gürkan'dan müjde



Başkan Gürkan ayrıca kura çekimi sırasında taksici esnafına da müjdeli bir haber verdi. Gürkan, Edirne'de ilk defa planlı bir taksi durağı yaptıklarını söyledi. Durağın siparişini verdiklerini ifade eden Gürkan, bütün taksi duraklarını süreç içerisinde bu şekilde yenileyeceklerini belirtti. Taksi duraklarının kapasitesine göre boyutunun değişiklik gösterebileceğini ama modelinin aynı olacağını ifade eden Gürkan, "15 taksi kapasiteli durak için 21 metrekarelik bir durak olacak. Küçük bir mutfağı, tuvaleti ve dışarıda verandası var. Pis su gideri var, temiz su bağlantısı var. Şoför esnafımızın en insani şeklinde görev yapmasını sağlayacak bir durak oldu. Esnaf arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Tekeriniz düz bassın, Allah kazasız belasız günler versin hepinize" dedi.



Yine Edirne Belediye Encümen kararıyla Kırklareli kavşağında kurulacak Arda Taksi Durağı için ise durak taksi kapasitesi ile müracaat sayısı eşit olduğu için kura çekimi gerçekleştirilmedi. Arda Durağı için başvuruda bulunan 8 T plaka sahibi, durağa geçiş hakkını kazanmış oldu. - EDİRNE

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