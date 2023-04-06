Yeni tanıştığı şahsı darp eden Cengiz Kurtoğlu'nun yargılama süreci başladı - Son Dakika
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Yeni tanıştığı şahsı darp eden Cengiz Kurtoğlu'nun yargılama süreci başladı

06.04.2023 15:24

Doğum günü partisinde tanıştığı şahsı, sanatçı arkadaşlarına hakaret ettiği iddiasıyla darp ve hakaret ettiği ileri sürülen şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'nun mahkemesi başladı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Cengiz Kurtoğlu'nun 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla, 'hakaret' suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplamda 7 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Arkadaşının doğum günü partisinde tanıştığı Mustafa Can'ı, sanatçı olan arkadaşlarına hakaret içerikli eleştirilerde bulunduğu iddiasıyla darp ve hakaret ettiği öne sürülen şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'nun yargılanmasına başlandı. İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Cengiz Kurtoğlu'nun avukatı Burcu Gündüz Battal ile müşteki Mustafa Can'ın avukatı İsmail Uğurlu hazır bulundu.

"SANATÇILARLA İLGİLİ TAHRİK EDİCİ KONUŞTU"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hüseyin Yağız Kaya, olay günü doğum günü partisinde aynı masada oturduklarını söyleyerek, "Müşteki, sanatçılarla ilgili tahrik edici konuşmalar yapmaya başladı. Bunun üzerine sanık sinirlendi, 'bu şekilde konuşamazsınız' dedi. Bu durumdan biz çok rahatsız olduk. Sanık Kurtoğlu kesinlikle müştekiye vurmadı, sadece eliyle itti 'buradan gider misin' dedi" şeklinde konuştu.

Yeni tanıştığı kişiyi darp eden Cengiz Kurtoğlu'nun yargılanmasına başlandı

"UĞURLARKEN YÜZÜNDEN YARALANMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİ"

Tanık Mehmet Veli Güngör ise beyanında, "Müşteki, sanatçılar hakkında İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen'in de ismini zikrederek hoş olmayan kelimeler sarf etmeye başladı. 'Bunlar sanatçı değil' şeklinde söylemlerde bulundu. Sanık da müştekiyi uyararak, 'ben masadayken sanatçı dostların hakkında yanlış bir kelime kullanma' diye rica etti. Sözlü tartışmadan sonra masada herkes ayağa kalktı. Müştekiyi uğurlarken yüzünde herhangi bir yaralanma söz konusu değildi" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada taraf avukatları, tüm tanıklar ve sanık dinlendikten sonra beyanda bulunacaklarını söylediler. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Kurtoğlu'nun avukatına ve müşteki Can'ın avukatına müvekkillerini hazır etmesi için süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Mustafa Can ile şüpheli Cengiz Kurtoğlu'nun ortak arkadaşlarının doğum günü partisine katıldıkları, aynı masada oturup tanıştıkları, sohbet sırasında müşteki Can'ın, Orhan Gencebay hakkında söylediği sözler üzerine Kurtoğlu'nun tepki gösterdiği aktarıldı. Müştekinin sevilen ve saygı duyulan sanatçılara hakaret içerikli eleştirilerde bulunduğunu söyledi.

HAPSİ İSTENİYOR

Taraflar arasında sözlü tartışmanın başladığının belirtildiği iddianamede, tartışma sırasında şüpheli Kurtoğlu'nun müştekiye küfürle karışık hakaret ettiği, daha sonra yüzüne yumruk attığı belirtildi. Şüpheli Kurtoğlu'nun ifadesine de yer verilen iddianamede, müştekinin sevilen ve saygı duyulan sanatçılar hakkında hakaret içerikli eleştirilerde bulunduğunu, bu yüzden uygun dille müştekiyi uyardığını, hakaretlerine devam etmesi üzerine ağız kısmından eliyle tuttuğunu ve bu aşamada belki tırnağının müştekinin yüzünü çizmiş olabileceğini söylediği kaydedildi. Hazırlanan iddianamede şüpheli Cengiz Kurtoğlu'nun 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla, 'hakaret' suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplamda 7 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Yeni tanıştığı kişiyi darp eden Cengiz Kurtoğlu'nun yargılanmasına başlandı
Kaynak: İHA
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Cengiz Kurtoğlu, İstanbul, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeni tanıştığı şahsı darp eden Cengiz Kurtoğlu'nun yargılama süreci başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni tanıştığı şahsı darp eden Cengiz Kurtoğlu'nun yargılama süreci başladı - Son Dakika
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