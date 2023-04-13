Yeni taşındığı evin camlarını silmek istedi, 6. kattan aşağıya düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Yeni taşındığı evin camlarını silmek istedi, 6. kattan aşağıya düşerek yaşamını yitirdi

13.04.2023 16:00

Kırıkkale'de bir kadın, yeni taşındığı evin camlarını silerken dengesini kaybederek 6'ncı kattan aşağıya düştü. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kırıkkale il merkezi Kurtuluş Mahallesi 748 Sokak'ta meydana gelen olayda, yeni taşındığı evini temizlemek isteyen Birsen M. (58), camları temizlerken dengesini kaybederek 6. kattan düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Birsen M., Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Birsen M. tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yeni taşındığı evinin camlarını silmek isterken 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Yeni taşındığı evinin camlarını silmek isterken 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Yeni taşındığı evinin camlarını silmek isterken 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeni taşındığı evin camlarını silmek istedi, 6. kattan aşağıya düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni taşındığı evin camlarını silmek istedi, 6. kattan aşağıya düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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