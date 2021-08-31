Yeni Taşova Kaymakamı Gökcecik görevine başladı - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesine atanan Kaymakam Ahmet Gökcecik görevine başladı.

Kaymakam Ahmet Gökcecik, 20 Ağustos 2021 tarih ve 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Taşova'ya tayin edildi. Gökcecik, ilçeye gelerek yeni görevine başladı.

Kaymakam Ahmet Gökcecik kimdir?

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Elbistan'da, lise öğrenimini Osmaniye'de tamamladı. 2018 yılında Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Ocak 2019'da Erzincan Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Erzincan'da valilik stajını, Hatay'ın Belen ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde refiklik stajını tamamladı. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde, Ordu'nun Kumru ilçesinde ve Niğde'nin Ulukışla ilçesinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. - AMASYA