Yeni TB2'ler Kara Kuvvetleri envanterine girdi! Sayısı kaça çıktı? - Son Dakika
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Yeni TB2'ler Kara Kuvvetleri envanterine girdi! Sayısı kaça çıktı?

24.06.2022 21:53
Yeni TB2'ler Kara Kuvvetleri envanterine girdi! Sayısı kaça çıktı?

Bugün itibariyle Kara Kuvvetleri envanterine giren Bayraktar TB2 sayısı 6 adet daha arttı. Peki toplamda kaç adet var?

Bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre Baykar, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı daha teslim etti. Bu durumda Kara Kuvvetleri envanterindeki Bayraktar TB2 sayısı kaça çıktı ve toplamda kaç tane üretildi?

Kara Kuvvetleri envanterindeki Bayraktar TB2 sayısı belli oldu!

Son teslimatlar ile birlikte Kara Kuvvetleri envanterindeki Bayraktar TB2 sayısı 200'ün üzerine çıktı. Tüm TSK envanterini ve ihraç edilenleri (son paylaşılan veriye göre 96 adet) göz önünde bulundurursak, toplam sayının 400'ün üzerinde olduğu düşünülüyor.

Yeni TB2'ler Kara Kuvvetleri envanterine girdi! Sayısı kaça çıktı?

Bayraktar TB2'nin ihraç edilen ülke sayısının ise Haziran 2022 itibariyle 22'ye çıktığı açıklandı. Ayrıca Bayraktar Akıncı'nın da 4 ülkeye ihracı için anlaşma imzalandığı belirtildi. Bu doğrultuda Akıncı ve yer sistemlerinin 2023'den itibaren başlayacağı söylendi.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda şunlar söylendi:

Kara Kuvvetlerimizin havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla tedarik faaliyetleri yürütülen 6 adet Bayraktar TB2'nin muayene ve kabul işlemleri tamamlandı. Söz konusu SİHA'ların Temmuz ayının ilk haftasında envantere alınması planlanmaktadır.

TB2 SİHA özellikleri

Haberleşme menzili: <300 km – Uydu kontrolü ile sınırsız

Seyir – maksimum hız: 70 knot – 120 knot

Faydalı yük kapasitesi: 150 kg

Faydalı yük – ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da çok amaçlı AESA Radar

Faydalı yük – mühimmatlar: 4 Adet lazer güdümlü akıllı mühimmat

Yakıt kapasitesi/ tipi: 300 Litre/ benzin

Kalkış ve iniş: Pist (Otomatik)

Maksimum kalkış ağırlığı: 700 kg

Havada kalış: 27 Saat

Kanat açıklığı: 12 metre

Yükseklik: 2.2 metre

Uzunluk: 6.5 metre

İtki tipi: 105 Hp içten yanmalı enjeksiyonlu motor

Operasyonel – maksimum irtifa: 18 bin feet – 25 bin feet

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Yeni TB2'ler Kara Kuvvetleri envanterine girdi! Sayısı kaça çıktı? - Son Dakika

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