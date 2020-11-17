Yeni tedbirler açıklandı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? - Son Dakika

Yeni tedbirler açıklandı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

17.11.2020 20:47

Son dönemde koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirler alındı. Bu tedbirler arasında hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması da bulunuyor. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte detaylar.

İlk olarak Aralık 2029'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 327 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Salgın, yaklaşık 2 ay gibi kısa bir sürede tüm Avrupa'ya yayılırken, Türkiye'de ilk vaka mart ayında görüldü. Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde karantina uygulamasına geçilmesiyle vaka sayıları kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak 1 Haziran'da başlayan "Kontrollü Sosyal Hayat" dönemi ile birlikte kademeli olarak vaka ve vefat sayıları yeniden artışa geçti.

YENİ TEDBİRLER ALINDI

Özellikle son dönemde vaka sayıları 3 binin üzerinde gerçekleşirken salgının yayılmasını önlemek amacıyla bir takım yeni tedbirler alındı. Bu tedbirler arasında hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması da bulunuyor. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan, "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak, okullardaki eğitim yılsonuna kadar online sürdürülecek. 65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arası açık kalacak. Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak. Restoranlar sadece paket servisi yapacak. Kıraathanelere bir süre ara verilecek. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak. Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek" ifadelerini kullandı.

Yeni tedbirler açıklandı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
Yeni tedbirler açıklandı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbir kararlarını madde madde sıraladı! Sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü

Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Wuhan, Hubei, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni tedbirler açıklandı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? - Son Dakika


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