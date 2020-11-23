-Yeni tedbirler Denizli'de olumlu karşılandı - Son Dakika

- Yeni tedbirler Denizli'de olumlu karşılandı

Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamalarının gerekirse arttırılabileceğini söyledi

Rahile Urhan; "Aile olarak olabildiğince bütün tedbirleri almaya çalışıyoruz"

Regaip Yeniçulha; "20.00'den sonra olan yasak gayet yerinde"

DENİZLİ - Türkiye genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 20.00 ile 10.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Denizli'de vatandaşlar alınan kararların olumlu olduğunu ve gerekirse de arttırılabileceğini söyledi. Bazı vatandaşlar ise, korona virüs tedbirlerinin en başında alınması ile daha az virüs yayılma oranının olacağını belirtti.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 20.00 ile 10.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması yılsonuna kadar devam edeceği belirtildi. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulurken, dün saat 20.00'de başlayan kısıtlama, bugün 05.00'de sona erdi. Kısıtlamalar sonraki hafta sonlarında da uygulanmaya, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edeceği açıklandı. 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı kişiler ise gün içerisinde 13.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. İş yerlerinde çalışanların ise çalıştıklarına dair belgeleri ibraz ederek uygulamadan muaf tutulacağı açıklandı. Denizli'de vatandaşların nabzını tutan İhlas Haber Ajansı muhabirleri vatandaşların düşüncelerini ve korona virüse karşı tedbirlerini sordu.

"Aile olarak olabildiğince bütün tedbirleri almaya çalışıyoruz"

Eşi ile birlikte dışarıya çıkan, Rahile Urhan, "Yeterli olup olmadığını tartışmak yerine biz kendimizce aile olarak olabildiğince bütün tedbirleri almaya çalışıyoruz. Dezenfektanla geziyorum, evimi temizliyorum, dışarıdan gelince üstümü değiştiriyorum ve mümkün olduğunca dışarıya çıkmıyorum. Hastalığın seyrine göre değişecektir ama bence insan sağlığı her şeyden önemli. Yeni tedbirlerin alınması gerekiyorsa alınmalı" dedi. Urhan'ın eşi ise, "Bence tedbirler artırılabilir, bunu Sağlık Bakanlığı objektif verilerine göre değerlendirmesi lazım. Bilim kurulu daha objektif kararlar alabilir. Ekonomiden bağımsız olarak sağlığa ilişkin olduğu için tedbirler alınabilir" diye konuştu.

"20.00'den sonra olan yasak gayet yerinde"

Eşi ile birlikte alışverişe çıkan Regaip Yeniçulha, "Zaten 20 yaş altına 13.00 ile 16.00 arası. Çoğu insanın zaten 20 yaş altında evladı var. Onlar sokağa çıkamayınca ailesi de çıkmıyor zaten. Akşamüzeri 20.00'den sonra olan yasak gayet yerinde. Zaten insanlar 20.00'ye kadar çalışıyor ve evine yeni gelmiş oluyor. Dezenfektanımızı kullanıyoruz, kalabalık ortalarda bulunmuyoruz mesela eşim alışverişe gitti ve ben girmedim mesela" ifadelerini kullandı.

"Kekik yağı kullanıyoruz ve buhar olarak"

Arkadaşları ile birlikte dışarıya çıkan Ersin Koçoğlu, "Kısıtlamalar ilk başta alınsaydı daha az korona virüs vakası olurdu. Tedbirler bence zamanında olmadığı için gereksiz buluyorum. Maske takıyorum ve evde aldığımız tüm yiyecek ve içecekleri yıkıyor, temizliyoruz. Kekik yağı kullanıyoruz ve buhar olarak. Çünkü havadaki mikropları kırma özelliği varmış" dedi.