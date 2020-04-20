Yeni teknik direktör adayı Manuel Pellegrini...

Real Madrid, Manchester City ve son olarak West Ham United'ı çalıştıran Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini'nin ismi Fenerbahçe ile anılıyor.

Şili basınınında çıkan habere göre Fenerbahçe, 66 yaşındaki teknik direktör için girişimlere başladı. Ancak görüşmlere corona virüs engel oluyor.

Pellegrini'ye yakın olduğu belirtilen bir kişi, Şili'nin La Cuarta gazetesine açıklamalarda bulunurken "Fenerbahçe, Pellegrini ile temasa geçti. Hızlı davranmak istiyorlar, hatta görüşmek için İstanbul'a çağırdılar ama corona virüs nedeniyle sınırlar kapalı. Bu yüzden görüşme gerçekleşemiyor. Neler olacağını birlikte göreceğiz." diye konuştu.