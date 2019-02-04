Son Dakika Haberleri: Yeni Teknik Direktör Arayışları Başladı

Yeni Teknik Direktör Arayışları Başladı

48 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Ümit Özat'ın ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için çalışmalar başladı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Ümit Özat'ın ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için çalışmalar başladı. Yeşil-beyazlı ekibin Basın Sözcüsü Ferhat Karademir İHA'ya yaptığı açıklamada, görüşmelerin hızla sürdüğünü ifade etti. Şu ana kadar Hakan Kutlu, Bayram Bektaş, Yalçın Koşukavak, Mesut Bakkal ve Yusuf Şimşek ile temasa geçtiklerini kaydeden Karademir, "Sezon ortası, birçok hocamız kulüplerde. Boşta olan hocalarımızı değerlendiriyoruz. Teknik direktör konusunda birçok hocayla görüşmelerimiz var ama şu an olumlu ya da olumsuz bir şey diyemem. Anlaşma aşamasında, Ümraniye maçına yetiştirmeye çalışacağız ama yetişmez ise altyapı hocalarımız takımı hazırlayıp maça çıkacak" dedi. Ferhat Karademir son olarak, "Artık dördüncü hocamız olacak, hata yapmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:11 Kaynak: İHA

Ümit Özat, Giresunspor, Güncel
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