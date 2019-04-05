Son Dakika Haberleri: Yeni Teknik Direktörü Seçimden Sonra Açıklayacağız"

Yeni Teknik Direktörü Seçimden Sonra Açıklayacağız"

1 saat önce

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlıların yeni teknik direktörünü başkanlık seçiminden sonra açıklayacaklarını ve netleşmiş bir isim olmadığını söyledi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlıların yeni teknik direktörünü başkanlık seçiminden sonra açıklayacaklarını ve netleşmiş bir isim olmadığını söyledi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Artvin'in Hopa ilçesinde Beşiktaşlı bir iş adamını katkılarıyla yapılan anaokulu açılışına katıldı. Burada düzenlenen törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için isminin geçmesi ile ilgili açıklama yapan Orman, "Federasyon seçimi 1 Haziran'da, o zamana kadar çok süre var. O işlerin altından çok sular akar" dedi.

"YENİ TEKNİK DİREKTÖR SEÇİMDEN SONRA AÇIKLAYACAĞIZ"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesinin ardından yeni teknik direktör kim olacak sorusu üzerine Başkan Orman, "Şu an Beşiktaş'ın seçimi var. Seçimden sonra açıklayacağız. Aklımızda netleşmiş bir isim yok" diye konuştu.

"DORUKHAN İLE İLGİLİ GELEN RESMİ BİR TEKLİF YOK"

Genç futbolcu Dorukhan Toköz için tekliflerin geldiği haberlerinin yazıldığını fakat kendisinin bilgisi olmadığını belirten Fikret Orman, "Geçen senede Vida 25'e gitti, 35'e gitti denildi. Şimdi Dorukhan başladı. Beşiktaş'a gelmiş resmi bir teklif yok" şeklinde konuştu. Başkan Fikret Orman son olarak Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın bugün doğum günü olduğunu hatırlatarak, "Allah gani gani rahmet eylesin. Camiamızın önemli bir ismiydi. Bugünde burada bir okul açtık. Bir sınıfa onun ismini verdik. Güzel oldu, onu da yad etmiş olduk" ifadelerini kullandı.

(Adem Güngör/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:56 Kaynak: İHA

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