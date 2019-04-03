Son Dakika Haberleri: Yeni Teknik Direktörünü Avusturya'da Buldu

Yeni Teknik Direktörünü Avusturya'da Buldu

1 saat önce

BUNDESLIGA ekiplerinde M'gladbach aradığı teknik direktörü Avusturya'da buldu.

Yeni Teknik Direktörünü Avusturya'da Buldu, System.String[]
BUNDESLIGA ekiplerinde M'gladbach aradığı teknik direktörü Avusturya'da buldu. Bu sezon elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkatleri çeken M'gladbach, Avusturya takımlarından Salzburg'un Teknik Direktörü Marco Rose ile görüşüyor. Alman basınında yer alan haberlere göre 42 yaşındaki Rose önümüzdeki yıl Alman takımının başına geçecek. 

Mönchengladbach yönetimi, 2016 yılından beri takımı çalıştıran 54 yaşındaki Teknik Direktör Dieter Hecking ile 2020 yılına kadar sözleşmeyi uzatmak için geçtiğimiz sonbaharda masaya oturmuştu. Ancak Hecking sözleşmesini uzatmaya yanaşmamıştı. Hecking sezon sonunda takımdan ayrılma kararı almıştı. Hecking'in yerine göreve gelmesi beklenen Rose'nin 2020 yılına kadar Avusturya ekibiyle sözleşmesi bulunuyor. Salzburg yönetimi, Rose'nin sezon sonunda 2.5 milyon euro karşılığında gitmesine onay verebileceği de konuşuluyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:34 

Salzburg, Avusturya, Güncel
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