Yeni teknoloji, her öğrenci için özel öğrenme modeli oluşturuyor - Son Dakika

ViewSonic Avrupa ve Uluslararası Başkanı Craig Scott, eğitim kurumlarında kullanılmaya başlanılan sisteme ilişkin, "Yeni teknolojide öğrenci işin içine giriyor. Öğrencilere 'Şunu şöyle yap' demekten ziyade ufak ince yollar göstererek, onları işin içine katıyor." dedi.

Eğitim kurumlarında kullanılmaya başlanan ViewBoard interaktif ekranları ve myViewBoard yazılım ekosistemi, Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından Antalya'da Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen Eğitim Sempozyumu'nda tanıtıldı.

Scott, yaptığı açıklamada, teknoloji, donanım ve yazılım alanıyla sempozyumda yer aldıklarını söyledi.

Büyük veri işleme, yapay zeka, makine öğrenimi gibi yeni teknoloji trendlerinin eğitimde aktif rol üstlendiğini ifade eden Scott, bugün birçok okulda akıllı tahtalara, interaktif etkileşimli ekranlara doğru geçiş yaşandığını kaydetti.

Teknolojide donanım kadar yazılımın da paralel olarak gelişme gösterdiğine işaret eden Scott, "Geleneksel öğretimde tek yönlü bir öğretim sistemi var, öğretmen öğrencilere 'Bu, şudur' diye bilgilerini aktarıyor, yeni teknolojide ise öğrenci işin içine giriyor. Öğrencilere 'Şunu şöyle yap' demekten ziyade ufak ince yollar göstererek, onları işin içine katıyor." diye konuştu.

Teknolojik donanımların eğitim yazılımlarını sistemlere entegre etmesi gerektiğine değinen Scott, bunun da sürekli yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağladığını bildirdi.

Her öğrenci için özel öğrenme modeli oluşturan yazılımlar geliştiriliyor

Bilgisayar, ekran, projeksiyon cihazı gibi donanımların çok sık değişmediğini ancak yazılımların o günün ihtiyaçlarına göre sürekli değişiklik gösterdiğini vurgulayan Scott, şunları kaydetti:

"Donanım sadece bir araç. Esas işi geliştiren, işi yapan yazılım. Yeni teknolojiler, büyük veri işleme, makine öğrenimi, yapay zeka eğitimde çok daha hızlı ve iyi öğrenmeyi sağlayacak, bu da yazılımla mümkün olacak. Siz tüm datayı topladığınızda kişinin özel öğrenme modeli bile oluşturabileceksiniz. Her öğrencinin datasını bilgisayar alacak, yapay zekayla işleyecek ve uygun öğrenim modelini öğretmene verecek. Makine öğretmeyecek, sadece asistanlık yapacak. Böyle bir yöntemle çocuklar daha hızlı öğrenecek. Artık dünyanın her yerinden milyarlarca veriyi toplayıp, değişik veriyi neredeyse sorunsuz bir sistemle işleyip, analiz edebilme kabiliyetine geldik. Bunu artık eğitimde de önümüzdeki yıllarda çok daha yoğun şekilde kullanacağız."

Scott, sempozyumda Türkiye'nin eğitime ne kadar odaklandığını, teknolojiye iştahlı olduğunu gördüklerini belirtti.

ViewSonic Türkiye, Orta Avrupa ve Balkanlar Bölge Müdürü Hasan Koçyiğit de ilk defa bu sempozyuma katıldıklarını ve etkileyici bulduklarını söyledi.

Özellikle sempozyumda yeni teknolojilerin, büyük data ve yapay zeka konularının işlendiğini anlatan Koçyiğit, "Çok faydalandık ve çok şey öğrendik. Buradan da önemli geri bildirimler aldık, ürünlerimizi daha nasıl iyi geliştirebileceğimizi öğrendik." dedi.

Koçyiğit, verimli bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti.