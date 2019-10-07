Yeni teknolojiler ve yapay zekada işbirliğini önemsiyoruz

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48 dakika önce
Altyapı inşaatlarının artacağına dikkat çeken Çekya Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Bölüm Başkanı Pavel Danek, "Türkiye-Çek işadamlarının radarında güvenirlilik arttıkça Türkiye'ye yatırımları da artacak" dedi.
Altyapı inşaatlarının artacağına dikkat çeken Çekya Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Bölüm Başkanı Pavel Danek, "Türkiye-Çek işadamlarının radarında güvenirlilik arttıkça Türkiye'ye yatırımları da artacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:01
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